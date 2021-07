Znovuotevřená část areálu díky tomu nabídne komfortnější koupání, odtěžené bahno totiž nahradila vrstva jemného písku. „Písčité dno bude určitě pro všechny daleko příjemnější. Obzvlášť, když tuto pláž využívají hlavně rodiny s dětmi,“ raduje se z dobrých zpráv pro návštěvníky Věra Fryčová, ředitelka Zooparku Chomutov, pod nějž Kamencové jezero spadá.

Otvická pláž na Kamencovém jezeře.Zdroj: Roman DušekSpolečně se zprovozněním pláže se otevře také vstup do areálu ve směru od nádrže Banda, takže návštěvníci budou moci využívat i zdejší pokladnu. A dočkají se rovněž milovníci nahého koupání, pro které se opět zpřístupní tamní nudapláž.

Rodinná pláž byla od začátku sezony nepřístupná, specializovaná firma tu od jara odbahňovala dno. Usazeniny odsával speciální bagr na plovoucím zařízení, a to na ploše cca 8000 metrů čtverečních. Dno je vyčištěné a zasypané novým pískem od břehu až za naše první molo s plavčíky. Šlo o investiční akci města, které na ni uvolnilo necelých sedm milionů korun.

Původně se mělo s pracemi začít již v loňském roce, kvůli nízké hladině na ní ale nemohla vyplout zmíněná technika. S odtěžováním se tak začalo až po dopuštění jezera vodou z přivaděče, tedy letos na jaře. Teď už se ale finišuje se závěrečným úklidem, aby byl areál na letní měsíce připravený kompletně. „Dělali jsme všechno pro to, abychom tuto část areálu stihli otevřít ještě do začátku prázdnin. A jsme rádi, že se to povedlo,“ dodává Fryčová.

Současně s tím se očekává, že bude stále častěji obsazené parkoviště mezi Bandou a areálem. Nejvýhodnější je nechat auto na parkovišti u Aquasvěta. Kapacita je obrovská a vstup je pak možný jednoduše přes pokladnu mezi minigolfem a restaurací Kamenčák.

Karel Ton, vedoucí Kamencového jezera