Chomutovským otužilcům se splnil sen. Kamencové jezero se pro ně poprvé otevře i v zimě, kdy si mohou užít vodní lázeň o teplotě lehce nad nulou.

„Je to pro nás zkušební projekt. Měli jsme od místních otužilců několik dotazů na možnost zimního koupání, tak jsme se jim rozhodli vyhovět a zjistit, jak velký zájem o takovou akci bude,“ uvedla ředitelka chomutovského zooparku a pod něj spadajícího Kamencového jezera Věra Fryčová.

Otevřeno bude o třech sobotách v únoru a březnu vždy na hodinu, kdy plavce v bazénu na hlavním molu pohlídá plavčík a lékař. Prvotní ohlasy ukazují, že je o novinku zájem.

„Vypadá to, že by se mohlo ukázat kolem třiceti otužilců,“ odhadl vedoucí areálu Karel Ton. „Už jich pár volalo, že se těší. Byli mezi nimi i lidé, kteří s otužováním nemají zkušenosti a chtěli vědět, jestli nepřipravujeme nějakou přednášku jak na to. Zatím to plánu není, ale uvidíme do budoucna,“ dodal.

Zimní koupel nevynechá parta sedmi Chomutovanů, kam patří Milan Hošek. Otužování se věnuje už osmým rokem. „Začal jsem proto, že jsem měl problémy s imunitou, skoro po celém těle jsem měl atopický ekzém. Vyčetl jsem si v diskuzích na internetu, že otužování pomáhá, a pravda je, že mi pomohlo neuvěřitelně. Dnes nemám na těle nic a nepamatuji, kdy jsem měl rýmu, chřipku nebo angínu,“ chválí si čtyřiapadesátiletý muž.

Na to, jak se správně otužovat, přicházel sám. „V létě jsem plaval v Kamenčáku a nepřestal, dokud ho na konci sezóny neuzavřeli. Pak jsem se koupal v každé 'louži', na kterou jsem narazil na horách, na Bandě nebo v Ohři,“ doplnil.

Otužování v perle Chomutova je ale podle něj varianta, na kterou jiné nemají. „V řece jsem si kolikrát odřel nohy, Banda má zase strmé břehy, což není bezpečné, schůdky jsou jen směrem od jezera, kde ale chodí nejvíc lidí, takže tam trochu exhibujete,“ shrnul své zkušenosti. „Zato na Kamenčáku je mimo sezónu průzračná voda, která je skvělá. Ten kamenec dělá divy, i když už je ho tam méně,“ míní. Proto by uvítal, kdyby se jezero otužilcům otevřelo trvale.

Jako výjimečnou příležitost vnímá koupání v jezeře i další člen party Aleš Laslofi, který se otužuje třetím rokem. „Míst, kam můžeme zajít, je hodně. Ale tady to bude něco jiného – čistá voda, zázemí a máme to blízko,“ vyzdvihl.

Do budoucna by Kamencové jezero mohlo posloužit i pro velké otužilecké akce. „Zkontaktovali jsme I. plavecký klub otužilců v Praze a nabídli mu areál jako zajímavou lokalitu pro pořádání závodů,“ nastínil vedoucí areálu.