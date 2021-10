Na Kamencové jezero se po covidovém půldruhém roce vrací otužovací soboty. A nejen ty. Letos bude areál pro otužilce otevřený i další dva dny v týdnu.

Zimní koupání na Kamencovém jezeře. | Foto: Deník/Miroslava Šebestová

Otužovací akce nanovo odstartují v sobotu 23. října, kdy bude volný přístup k jezeru z Přemyslovy ulice od ranních osmi hodin do poledne. Otevřeno bude na hodinu také každé úterý a čtvrtek, a to vždy od 16 hodin. Na místě bude pokaždé certifikovaný plavčík, přesto by otužilci měli mít svůj zdravotní stav zkonzultovaný s lékařem dříve, než se do vody ponoří. Ta má aktuálně kolem 12 stupňů Celsia, při loňské únorové premiéře to byly jen čtyři stupně.