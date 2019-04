Na Kamencové jezero už nevrhá stín mračno sporů o majetek, které s magistrátem vedl bývalý nájemce. Sezóna začíná poprvé po několika letech hladce a s vyhlídkou na další drobná i větší vylepšení. K těm menším patří doplnění šlapadel a žádaných paddleboardů, k významnějším obnova restaurace Dřevák za téměř 16 milionů korun.

Ačkoli se oficiálně otevírá s prvním květnovým dnem, místní ani přespolní nenechali nic náhodě. Rozebrané jsou převlékací kabinky, k nimž mají Chomutované až citový vztah a dlouhá desetiletí si pronajímají ty „své“. Z větší části jsou rezervované i chatky.

„Prázdniny jsou vyprodané,“ přisvědčil vedoucí areálu Karel Ton. „Tři chatky se zaplní už teď začátkem května, asi budeme muset pořídit přímotopy,“ dodal v narážce na studenou předpověď. O místa v autokempu, který loni díky oblibě dosáhl na čtyři hvězdy od Asociace kempů ČR, se zájemci budou hlásit průběžně.

Návštěvníky už čekají pláže čerstvě vysypané čtyřiceti tunami křemičitého písku, který má tu výhodu, že nekontaminuje vodu. Rozhrnuté jsou na hlavní i otvické pláži. Pobyt jim zpříjemní také některé menší vychytávky. „Pořídíme další šlapadlo a paddleboardy, protože si je lidé žádají,“ přislíbila ředitelka zooparku i Kamencového jezera Věra Fryčová. „Od června bychom sem mohli nasměrovat také novou lokálku Amálku. Zajížděla by alespoň jednou denně do kempu, odkud by se zájemci mohli svézt do zooparku,“ doplnila.

Tou nejviditelnější změnou bude obnova oblíbené restaurace Dřevák, která byla léta zavřená. Upravená má být pro celoroční využití a pro přibližně 70 hostů při zachování jejího původního vzhledu, který díky využití dřeva dobře zapadá do okolí. Zachované zůstanou nosné konstrukce, opravené budou zdi, podlahy, stropy, okna, topení a střecha, novou získá podnik vzduchotechniku, elektroinstalaci a kanalizaci. Přistavená bude další část s moderním gastro provozem, zázemím a toaletami pro návštěvníky. Práce mají být dokončené koncem léta a z rozpočtu města na ně má jít zhruba 16 milionů korun. Vstupné zůstává pro letošek nezměněné.

Areál Kamencového jezera patří včetně vybavení městu. V roce 2008 ho na 50 let získala do pronájmu společnost CV Relax. Magistrát smlouvu před třemi lety předčasně vypověděl, protože vše nasvědčovalo tomu, že provozovatel areál na sezónu neotevře. Loni společnosti vyplatil 26,1 milionu korun za třicet nemovitostí, do nichž investovala. Ta žádá další desítky milionů jako ušlý zisk.

Chomutovský Dragon Cup

Areál se návštěvníkům oficiálně otevře ve středu 1. května, a to spolu s tradičním závodem dračích lodí. Zapojí se do něj 19 posádek, z toho tři juniorské, dospělí se rozdělí do kategorií Sport a Fun. „Ta je pro sranďáky, kteří si to chtějí zkusit. Připravili jsme pro ně tréninky, aby se nepomlátili pádly,“ odlehčil ředitel závodu Michal Pták s tím, že se mezi týmy přihlásili učitelé, pracovníci průmyslových zón i zdravotníci z ARO. Chomutovský Dragon Cup je součástí Ústeckého poháru dračích lodí. Nástup posádek na 200 metrů dlouhou trať je v 10 hodin, v 16 hodin vyrazí na kilometrovou dráhu. Program doplní ho koncerty kapel Goodfellas a Copacaband. Vstupné je zdarma.