Dno chomutovské chlouby je zanesené značnou vrstvou usazenin, jak ukázala měření. Město je chce nechat odstranit alespoň v části u Otvické pláže, kterou nejčastěji využívají rodiny s dětmi. Už vybralo dodavatele.

„Když jdou děti dál do vody, víří se nečistoty. Není to pro ně příjemné,“ nastínila Věra Fryčová, ředitelka zooparku, ke kterému patří i Kamencové jezero. „Když se před čtyřmi lety odbahnilo dno u hlavní pláže směrem z Přemyslovy ulice, byly vidět kamínky, jak byla voda průzračná,“ dodala s vírou v podobný výsledek v další části jezera.

Radní už schválili vítěze veřejné zakázky. „Získala ji chomutovská společnost Strix, která nabídla, že práce provede za zhruba 5,6 milionu korun bez daně z přidané hodnoty,“ informoval náměstek primátora David Dinda. „Celkem se do soutěže přihlásily tři firmy, jedna byla z Brna a byla o milion dražší a další ze Slovenska nabídla, že práce udělá za zhruba 18 milionů korun,“ doplnil.

Práce mají začít v září. Kvůli charakteru jezera, jehož voda obsahuje sírany a další prvky, které mají mít blahodárný vliv na zdraví, město žádá, aby bylo odbahnění co nejšetrnější. To bude ale technologicky náročné. „Bohužel jsme v pasti, nemůžeme si dovolit jezero vypustit a zase ho napustit jako jinde, proto je to potřeba dělat složitě přes geotextilní vaky,“ nastínila vedoucí magistrátního odboru rozvoje a investic Hana Nováková.

Nánosy se mají odstranit za pomoci čerpadla, umístěného na plovoucím pohyblivém zařízení, jak stojí v projektové dokumentaci. „Přesun odtěženého sedimentu bude probíhat provizorním potrubím přímo na upravenou mezideponii do geotextilních vaků,“ píše se v ní.

Odstraněná má být vrchní část organických usazenin a usazeniny ze dna. Jílovité podloží na dně jezera pak má být oddělené pomocí písčité vrstvy. Po skončení všech prací dodavatel pláž upraví.

Odbahnění celého jezera není v plánu

O odbahnění celého jezera město neuvažuje, i když se o něm v minulosti hovořilo. „Plošné odbahnění nemáme v plánu, protože když jsme se před lety pokoušeli žádat o dotace, vycházelo to na zhruba 150 milionů korun,“ vysvětlila Nováková.

Navíc je sporné, jestli by to bylo žádoucí. Kyselost vody i množství síranů v jezeře klesá a je otázkou, jestli by větší zásah stav nezhoršil. K celkovému odbahnění došlo v roce 1993 a jezeru podle tehdejšího vedení nějakou dobu trvalo, než se vzpamatovalo.

Kamencové jezero je jediné svého druhu na světě. Vzniklo zatopením dolů, ve kterých se v 16. až 18. století těžil kamenec a síra. Jezero nemá přítok. V současnosti Chomutov nejvíc trápí, že se kvůli stále většímu suchu a teplu snižuje hladina. Kvůli odparu za poslední rok zmizelo půl metru vody.