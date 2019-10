Dobře to dopadlo. Letošní sezóna na Kamencovém jezeře rozhodně nepatřila k těm slabým. Vysoké teploty lákaly návštěvníky k vodě už od června a výsledná bilance návštěvnosti je proto radostná. „Za celých pět měsíců sezony, květen až září, navštívilo areál více než 95 tisíc návštěvníků,“ vypočítává Karel Ton, vedoucí Kamencového jezera.

Kamencové jezero | Foto: Roman Dušek

Nejvíce lidí přišlo v červnu, branami prošlo přes třiatřicet tisíc lidí. Červenec byl zase nejsilnější co do ubytování, ať už šlo o chatky nebo místa v kempu. „V červenci jsme měli obsazeno bezmála dvanáct tisíc lůžek, což je v průměru 387 hostů na den,“ pochvaluje si Ton. V kempu museli dokonce dvakrát během prázdnin vyhlásit stop stav, nebylo v něm už místo. Do areálu ale lákaly i nové atrakce a také kulturní program.