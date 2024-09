Projekt oživení okolí Kamencového jezera v Chomutově se dostal do výběru padesáti nejlepších, které mohou získat národní cenu za architekturu Grand Prix Architektů 2024. Patří také k finalistům soutěže Stavba roku. Jezero bylo navíc oficiálně zařazeno do online průvodce Rare Places o nejzajímavějších místech na architektonické scéně.

Projekt se týká dvou nových vstupů z Přemyslovy ulice s městskou pláží a z Mostecké ulice. Stojí za ním architektonické studio Refuel. Jeho cílem bylo zjednodušit provoz a propojit jednotlivé části, aby na sebe navazovaly a vytvořily kvalitní veřejný prostor.

„Navrhli jsme různé charaktery a úrovně veřejných prostorů, od dlážděného náměstí přístupného všem celý den, po přírodní areál plovárny se svou otvírací dobou a provozním řádem. Každý prostor nabízí jinou míru sociální interakce a soukromí,“ popsali autoři Zbyněk Ryška, Lucie Radilová a Jan Skoupý.

Před hlavní „bránou“ na jezero tak vyrostlo Kamencové náměstí s pěší zónou, moderními lampami a travnatým parkovištěm. Vzduch v tomto prostoru osvěžuje fontána ve tvaru jezera. Cestou na městskou pláž s širokou přístupovou cestou pak návštěvníci míjejí vstupní objekt v moderním designu. Vchod ve směru z Mostecké ulice, který slouží hlavně návštěvníkům autokempu, se přestěhoval blíže k Aquasvětu. Vyrostla tam nová budova pokladny a recepce, rozšířilo se také parkoviště a vzniklo veřejné prostranství se sadovými úpravami a cykloboxy. Celek působí harmonicky a nadčasově.

Pod architektonickou studií jsou podepsaní architekti brněnského ateliéru Refuel a pod projektem chomutovský KAP atelier. Stavbu pro město Chomutov dodávala společnost Petrom Stavby z Kadaně.

Jediný zástupce z kraje

Do soutěže o národní cenu za architekturu bylo původně přihlášeno 207 projektů, do užšího výběru jich postoupilo padesát. V něm je oživení okolí Kamencového jezera v Chomutově jediným finalistou z Ústeckého kraje. Mezi další projekty patří například konverze obilného sila Automatických mlýnů v Pardubicích nebo rekonstrukce Jiráskova divadla v České Lípě. Vyhlášení vítězů se bude konat 21. října.

Projekt oživení okolí Kamencového jezera město přihlásilo do soutěže Stavba roku 2024, i tam se dostal do užšího výběru 40 z původních 120 přihlášených. Nominaci město převzalo začátkem září v Národním technickém muzeu v Praze, výsledky budou vyhlášeny v listopadu.

Pro Chomutov je to už v tuto chvíli prestižní záležitost. „Je to něco úžasného, vůbec jsme to nečekali,“ uvedl primátor Chomutova Milan Petrilák (ANO).

Nominace mezi nejlepší architektonická díla ve dvou národních soutěžích je především oceněním kvalitní práce odboru rozvoje a investic. „Máme z toho velkou radost. Je to ocenění toho, že postupujeme správně, a to nás těší,“ okomentovala vedoucí odboru Hana Nováková. „Znamená to pro nás také další impulz, abychom pokračovali a dotáhli třetí etapu oživení areálu jezera v otvické šíji,“ doplnila.

Práce na tomto třetím vstupu do areálu by mohly začít na přelomu let 2025 a 2026. I tam město plánuje parkoviště v podobném duchu jako na Kamencovém náměstí a dále dva objekty s vrátnicí, zázemím a gastro provozem. Zásadním způsobem se bude muset upravit také vjezd k otvické „bráně“, řešit by ho měl mimo jiné odbočovací pruh směrem od Otvic. Přetrasována bude i cyklostezka tak, aby nekřížila hlavní vjezdovou komunikaci pro auta.

Kamencové jezero v Chomutově je přírodním pokladem s bohatou historií, které se mění v moderní rekreační areál. Takto ho aktuálně představuje i web Rare Places, což je průvodce pro veřejnost na architektonické scéně.

