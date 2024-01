„Půjde o záložní zdroj, abychom při dalším poklesu hladiny dokázali dostat vodu do jezera, když se to nepodaří jinak. Například se stav neobnoví během zimy,“ nastínila vedoucí odboru rozvoje a investic Hana Nováková. „Dopouštění by nám mělo posloužit k tomu, abychom zdárně přežili sezonu. Nemělo by být pravidelné a ve velkém objemu, aby se nenarušil chemismus vody,“ ujistila.

Kamencové jezero nemá vlastní povrchový přítok. K větším úbytkům dochází hlavně v posledních pěti letech, kdy se ani během deštivých a zimních měsíců nestačí voda v jezeře doplnit. Roli může hrát vyšší výpar z volné hladiny, nižší srážky a menší nebo možná žádný přítok z podzemních vod. Město nechalo jezero dopouštět dva roky po sobě. Bylo to s pomocí provizorního řešení. Prvně vynechalo loni. Po létě však hladina spadla o 58 centimetrů a navzdory současné vlhké zimě je i nyní 25 centimetrů pod limitem.

„Jsme domluvení, že se jezero na jaře dopustí zase, aby hladina nešla pod nějakou hranici bezpečnosti. Jsme rádi, že bude přívod vody zabezpečený,“ uvedla Věra Fryčová, ředitelka Zooparku Chomutov, k němuž jezero patří.

Když hladina v sezoně klesá o desítky centimetrů, hrozí plavcům, že se při skocích zraní o pařezy na dně. Také si sedá plovoucí molo a může se tak poničit. Loni proto na jezeře zvažovali, že molo zčásti uzavřou.

Město neopouští ani myšlenku, že by jezero napájelo podzemními vodami nasycenými minerály, které jsou pro Kamencové jezero typické. Loni zajistilo průzkumné vrty, záležitost ale ještě není u konce. „Jsme ve fázi, kdy máme zaměřená místa a stojíme před rozhodnutím, zda do toho jít,“ nastínila Nováková.

Další investice do jezera nebudou pro návštěvníky tak viditelné jako loni, když mohli obdivovat nový hlavní vstup s fontánou v Přemyslově ulici a vchod z Mostecké ulice. Půjdou hlavně do infrastruktury. Kemp získá nové elektrorozvody, aby bylo možné karavanům odečítat spotřebu. Město také projektuje obnovu splaškové kanalizace na otvické pláži, což je příprava na třetí etapu obnovy areálu, která zahrnuje novou recepci a parkoviště. Zároveň s tím však bude třeba upravit celý vjezd, a to ve spolupráci s dalšími vlastníky, kterými jsou Ústecký kraj a Povodí Ohře.

Samotná přestavba u otvické pláže by měla odstartovat ve druhé polovině příštího roku. Podle územní studie se v dlouhodobějším výhledu počítá také se saunou, zmodernizovat by se měly chatky a možná by se mohl také přestavět bytový dům u loděnice na apartmánový.

Ještě jednu kapitolu úprav na jezeře chce Chomutov otevřít v souvislosti s tím, aby zabránil úbytku vody. Týká se zpevnění severní hráze v místě podél trati. V tomto místě se jezero rozlévá více do široka, což mu může také ubírat na centimetrech hloubky. Vzniknout tam má kamenná hráz. Vše je ale v začátku, nejdříve chce město upravit nepropustnou zeleň, aby se do místa dostaly stroje.

