Ve čtvrtek 29. dubna byl na Kamencové jezero v Chomutově dovezen a velkým jeřábem na hladinu posazen sací bagr, který ma zajistit jeho dílčí vyčištění v oblasti písečné pláže. Systém čištění byl spuštěn v pátek odpoledne a rozeběhl se naplno.

Zahajení práce sacího bagru na Kamencovém jezeře v Chomutově. | Video: Roman Dušek

Postup je takový, že sací bagr posílá vysáté kaly na břeh do speciálního vaku, kde je ke kalu přidán vločkovač, který zajistí lepší konzistenci sedimentu pro jeho následné separování vody, která se zpět vrací do jezera. Dva velké vaky na fotografiích, které jsou z větší části již zaplněné, jsou o celkovém objemu zhruba 200 m3 a po jejich naplnění a částečném vysušení dojde k jejich rozříznutí a odvozu kalu. Předpokládaný celkový objem kalů by měl být přibližně 1000 m3.