Ministerská omezení koupalištím příliš nepřejí, zato počasí ano. „Podle předpovědi náš čeká slunečný týden a návštěvníci už se k nám těší. Proto jsme se rozhodli otevření dál neodkládat,“ říká Věra Fryčová, ředitelka Zooparku Chomutov, pod níž Kamencové jezero spadá.

Kapacita areálu je kvůli nařízení vlády stále omezená, jinak je ale Kamencové jezero na návštěvníky připravené. Otevřené budou všechny tři brány, ta v kempu však bude sloužit výhradně pro prodej permanentních vstupenek a pronájem převlékacích kabinek. „V provozu bude hned od pondělí také občerstvení na obou plážích," dodává vedoucí areálu Karel Ton. Nově zrekonstruovaná restaurace Dřevák otevře později, hned jak dojde k navýšení kapacity areálu a otevření kempu.

Kemp prozatím zůstane zavřený, chatky jsou výrazněji obsazeny až od poloviny června. „Pravděpodobně budeme kemp otevírat postupně, abychom dodrželi povolené kapacity. Nicméně uvidíme, jaká budou další nařízení ze strany ministerstva. Provoz areálu budeme upravovat ´za pochodu´" podotýká Ton.

S otevřením areálu souvisí i nonstop provoz hlavní pokladny. Od pondělí tak bude možné si zaplatit permanentku či zamluvit převlékací kabinku každý den od pondělí do neděle. Ceny vstupného se nemění. Sezónní vstupenka stojí 700 Kč, zlevněná (děti do 15 let, senioři, ZTP) pak 500 Kč. Za jednorázový vstup zaplatí dospělí 50 Kč, děti 40 Kč. Prckové do tří let mohou do areálu zdarma.

Původně chtělo Kamencové jezero otevřít už před týdnem, nakonec začátek sezony odložilo právě kvůli vládním příkazům. „Doufáme, že uvolňování koronavirových omezení bude probíhat rychleji, než je plánováno. Rádi bychom návštěvníkům poskytli co nejdřív maximální komfort,“ dodává ředitelka Fryčová.

