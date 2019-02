Venkovní léčebné houpačky jsou vyvinuty zvláště pro využití v psychomotorické terapii (v tomto druhu léčby jde o snahu pohybem získat přístup k pacientovi a prostřednictvím osobních prožitků pozitivně ovlivnit jeho psychiku, pozn. red.). „Aktivní pohyb na čerstvém vzduchu má obrovskou moc aktivizovat postiženého člověka. Houpačky jsou určeny nepohyblivým osobám, kterým chceme umožnit, aby trávily čas i jinak než jen ve vozíku. Houpačka dovoluje zažít jedinečné pocity létání v poloze na břiše, na zádech a v sedě,“ uvedla pro tisk ředitelka organizace Andrea Rábová.

Kamarád Lorm se věnuje osobám s mentálním a kombinovaným postižením. Snahou zakladatelů organizace je poskytnout těmto lidem takovou míru podpory a pomoci, která jim co nejvíce přispěje k důstojnému života. Tím se posiluje sebevědomí pacientů a zjednodušuje začleňování těchto jedinců do společnosti.

Vše nejlepší! Vtipná novoročenka mladých lidí, o které pečuje žatecká organizace Kamarád Lorm. Foto: Kamarád Lorm

Podstatou programu společnosti Tesco “Vy rozhodujete, my pomáháme“ je pomoc místním neziskovým a příspěvkovým organizacím při uskutečnění předloženého projektu. Ten by měl mít pozitivní vliv na život v místě, kde organizace působí. Dobročinná akce probíhá do 17. února ve všech prodejnách sítě Tesco. Zákazníci v nich nyní dostávají za nákup speciální žeton, jehož vhozením do urny hlasují pro daný projekt.

Hlasujte také

Letošní ročník je pátý v pořadí. Jako vizitku popularity tohoto programu uveďme, že počet vhozených žetonů jde každoročně do milionů. Celostátně čeká na oceněné projekty více než pět milionů korun.

Více informací najdete na internetových adresách itesco.cz/pomahame a kamarad-lorm.cz.