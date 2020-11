Připravit ho nakonec zvládne skoro každý, ale i tak si ho většina lidí nejraději dá ve vyhlášené restauraci či bistru. Řeč je o hamburgeru, hambáči, burgeru či třeba čízu. Pokrm, který patří mezi ty nejoblíbenější. Své o tom ví i přední český jedlík Jaroslav Němec.

„Fastfoodům a hamburgerům dává přednost zejména mladší generace. Ale že by úplně trumfly poctivou českou svíčkovou nebo guláš? To si opravdu nemyslím,“ míní muž přezdívaný jako Maxijedlík. Těm, co si hamburgery připravují sami, doporučuje, aby je dělali na grilu. Samozřejmě z kvalitního masa a s výškou alespoň 2-3 centimetry.

„Na pánvičce to nikdy nebude úplně ono,“ míní zkušený gurmán. Byť hamburgery určitě nepohrdá, míní, že: „Bramborová kaše s mlíkem, dobře našlehaná z dobrých brambor a k tomu karbanátek, pro mě osobně to bude mít větší váhu a zapamatuju si ho víc než ten burger.“

Zdroj: Deník

Název vznikl v Německu

Název hamburger pochází ze jména německého přístavu Hamburk. Do USA takzvaný hamburský steak prý přivezli námořníci a vystěhovalci, kteří ho kvůli pohodlnější konzumaci začali vkládat mezi plátky chleba a později do housky. Bylo to před přibližně 150 lety.

Jiný příběh vypráví, že v roce 1885 prodávali bratři Menchesovi na trhu v americkém městě Hamburk párky v housce. Jenže párky jim došly, a tak našli jiné řešení. Místo nich použili mleté hovězí maso, které vytvarovali do placek. Výsledek pak pojmenovali hamburger.

Ale teorií je více. Třeba že burger je v podstatě český karbanátek v pečivu. Že by ale takto pokrm vznikl, není pravděpodobné.

Kde si vychutnat dobrý burger…

Pokud dostanete chuť na dobrý burger, zohledněte třeba recenze lidí v Ústeckém kraji. Ty doporučují několik zajímavých podniků.

V Ústí nad Labem si lidé pochvalují například burgery, které připravují v Tortuga Bay – Bar & Grill. Podnik se rozhodla rozjet partička gurmánů, která se na stará kolena rozhodla udělat díru do ústecké gastronomie. „Povýšili jsme zálibu v burgrech a rumech na životní styl,“ píší na svých webových stránkách. V nabídce mají například New York Burger, který v sobě ukrývá trhanou vepřovou plec, salát Coleslaw a Volské oko (175 korun).

V Teplicích si můžete zajít na kvalitní burger kupříkladu do restaurace Pod Lampou v šanovském parku. Dostanete domácí bulku s hovězím trhaným masem, čedar, zeleninu, vlastní majonézu, k tomu jsou steakové hranolky. V době výdajů přes okénko nyní za akčních 172 korun. Novinkou letošní sezony jsou v tomto podniku rozpečené rohlíky s různými masovými náplněmi. Podnik se na svém webu prezentuje jako pravá česká hospoda.

Pokud budete projíždět Mostem, tak místní gurmáni doporučují kupříkladu návštěvu podniku El Toro. V jídelním lístku tady mají za 329 korun Super Double Special Burger, což je dvojice bulek s hovězím mletým masem, kouřová omáčka Jack Daniel’s, majonéza, vypražená cibulka, opečená slanina, rozpečený sýr, rajče, ledový salát, červená cibule a hranolky. Na nabídku se můžete podívat na webu podniku.