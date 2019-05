Varhany, které uchvacovaly svým plným a honosným zvukem v kostele Povýšení sv. Kříže v centru Kadaně, utichly. Královský nástroj zmohlo stáří, podepsalo se na něm ale i poslední horké léto, a tak je potřeba, aby ho ošetřili varhanáři. Protože jde o rozsáhlé opravy za stovky tisíc, farnost pořádá veřejnou sbírku, a to prostřednictvím transparentního účtu a série koncertů. Konat se budou až do podzimu v několika kostelích.

S prvními opravami se nebude čekat na výslednou částku, varhanáři se pustí do práce už během května. Probíhat budou ve čtyřech fázích, kdy první je tou určující. „Na ní stojí vše. Až otevřou hrací stůl, bude jasnější, jaký bude vývoj oprav,“ nastínil koordinátor sbírky Tomáš Fexa.

Jen první etapa je spočítaná na 90 tisíc. Díky dárcům, kteří patří nejen k věřícím, ale také k obdivovatelům památek a Kadaně, je na transparentním účtu už polovina této částky. „Sháníme také peníze od sponzorů a podali jsme žádost na město. Víme, že sami bychom náklady nepokryli,“ řekl Fexa za farnost i diecézi.

Varhany pocházejí z roku 1930. Tehdejší výrobce využil většinu píšťalových řad rejstříku z původního nástroje, který v roce 1827 sestavili kadaňští varhanáři Josef a František Groebelovi. Varhanní stroj je vnořený do původní zdobené varhanní skříně.

Varhany ve farním kostele Povýšení sv. Kříže v Kadani. Foto: Martin Šíl

V současnosti má nástroj velké technické problémy. Špatný je ozev píšťal, lišty jsou povolené, v traktuře uniká vzduch a v hracím stole jsou závady. Vše ještě zhoršilo horko a sucho loňského léta.

„Kostely mají svou přirozenou vlhkost. Varhany pamatují staletí a vydrží. Ale když je abnormální sucho, tak se poškodí, protože varhany jsou u stropu a měchy na půdě,“ vysvětlil Tomáš Fexa.

Varhany sice nepotřebují celkovou rekonstrukci, jejich stav ale vyžaduje základní údržbu, která je také náročná na finance. Letos bude opravený hrací stroj a v dalších dvou letech má dojít na opravy prvního a druhého manuálu i pedálového stroje. Vše za přibližně 340 tisíc korun.

O částečné finanční podpoře ve prospěch opravy varhan bude rozhodovat i rada a zastupitelstvo. „Jsem pro, abychom pomohli. Je to rozsáhlejší oprava rozdělená do několika etap,“ uvedl starosta Kadaně Jiří Kulhánek. „Není důvod církvi nepomoct, děláme to i jinde, například ve františkánském klášteře,“ dodal.

Finanční příspěvek mohou dárci zasílat na konto pro varhany 115-8460560267/ 0100.

Benefiční koncerty:

19. 5. Kadaň zpívá a Bohemiachor, společný koncert kadaňských zpěváků a českého výběrového sboru, kostel Povýšení sv. Kříže

27. 7. Koncert staré duchovní hudby v kostele sv. Rodiny a sv. Alžběty v Kadani

7. 9. Ve světle tmy, kostel sv. Vavřince v Želině

15. 9. Koncert u příležitosti Poutní slavnosti Povýšení sv. Kříže

22. 11. Koncert pro svatou Cecílii, kostel Povýšení sv. Kříže