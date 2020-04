Tentokrát jsme se ptali starosty města Kadaň Jiřího Kulhánka.

Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci?

Potřebovali bychom jako starostové mít přesnější a rychlejší informace od KHS. Vím že nestíhají, ale pomohlo by nám to v prevenci.

Koho byste u vás rád pochválil či ocenil?

Pochválil bych všechny co nám pomáhají, ať už dobrovolníky, kteří zaváží seniorům potraviny, desítky domácích výrobců roušek, výrobce ochranných štítů na 3D tiskárnách, výrobce desinfekce, dárce finančních prostředků, firmy, které dodaly auta na rozvozy a svozy materiálů včetně řidičů, samozřejmě naše zdravotníky, hasiče , policisty městské i státní a občany našeho města, kteří jsou disciplinovaní a z 99% vzorní a chápající situaci, prostě všechny, kteří pomáhají podle svých sil a možností. To vše se počítá.

Co pro vás dělá kraj, případně naše vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Já myslím, že se ještě naučíme po domácku vyrábět respirátory a plicní ventilátory a pak už snad ani nebude vadit, že jsme podle dodávek od státu asi region patnácté kategorie ….