Kadaň - Špatný stav helmice věže a protékající ochoz způsobily, že dominanta města se opravuje.

Náměstí v Kadani a městská věž. | Foto: archiv

Téměř čtyřiapadesát metrů vysoká dominanta Kadaně se s trochou štěstí na konci května znovu otevře turistům. Město věž veřejnosti uzavřelo kvůli probíhající rekonstrukci její vrchní části. Ta se nacházela v poměrně špatném stavu. Kdy bude přesně hotovo však záleží na počasí. Právě to může dobu opravy prodloužit.

Špinavá helmice, protékající ochoz

Právě vrchní část věže opravu potřebovala nejvíce. A vzhledem k tomu, že se jedná o historickou památku, podílí se na rekonstrukci i restaurátor. „Začalo se helmicí, která byla už poměrně zčernalá a částečně i poničená," vysvětlil starosta Kadaně Jiří Kulhánek. „Restaurují se i ozdobné prvky, takzvané kraby," doplnil. Větší problém ale představoval netěsnící ochoz věže. Právě skrze něj zatékala voda do věže, čímž poškozovala omítku historické stavby. „Pod dlažbou na ochozu uděláme novou izolaci, čímž se tento problém vyřeší," uvedl starosta. Oprava tak byla nevyhnutelná, další zatýkání do věže mohlo napáchat nepříjemné škody. Věž se navíc naposled opravovala v roce 1996 tehdy se jednalo o kompletní renovaci.

Drobná omezení

Opravy kvůli bezpečnosti mírně omezily průjezd kolem radnice. „Museli jsme věž ohradit. Pokud by při opravě něco spadlo z věže, tak aby se nikomu nic nestalo," řekl starosta. Omezené je i parkování přímo před radnicí své vozy musí lidé nechat na dalších parkovištích na náměstí.

Opravy věže vyjdou zhruba na 1,1 milionu korun, Kadaň na rekonstrukci získala dotaci z Ministerstva kultury.

Městská radnice pamatuje husityPůvodní gotická radnice pocházela z první poloviny 14. století. Z této doby se zachovala svérázná radniční věž. Na čtyřech mohutných pilířích byla sklenuta do lomeného oblouku předsíň do radnice. Na předsíni byla vybudována arkýřová kaple (1400 1404) s gotickými okny. Vrchol věže je korunován ochozem s osmibokou, až do vrcholu vyzděnou helmou, posázenou stranách ozdobnými prvky, tzv. kraby. Věž je vysoká 53,7 metrů. Radniční věž postavil stavitel Petr Hündt, jenž se na věž podepsal známou soškou psa.