Kadaň - Zařízení díky tomu získalo nadstandardní pokoj pro maminky s dětmi a peníze pro dětské oddělení. Pořídí za ně lůžko na JIP

Ředitel nemocnice Josef Mašek s Jaroslavem Faktorem, který spolu s Pavlem Novým vybudoval nový pokoj pro maminky. | Foto: Foto: Nemocnice Kadaň

Kadaňská nemocnice získala nevšední dary. Vzácné jsou tím, že je nevěnovala velká a bohatá korporace, ale obyčejní lidé. Dva klášterečtí živnostníci přebudovali původně technické zázemí na nadstandardní pokoj porodnického oddělení. Jeho hodnota je 160 tisíc korun. Další dárek věnovali zaměstnanci společnosti Pittsburgh Corning CZ, kteří mezi sebou vybrali čtyřicet tisíc korun pro dětské oddělení.

Nápad za desítky tisíc

„Občas jsem v nemocnici ležel s nějakou zlomeninou a líbilo se mi, když jsem mohl být v nadstandardním pokoji. Napadlo mě, proč nevybudovat další takový pokoj pro pacienty,“ vysvětlil Jaroslav Faktor z Klášterce nad Ohří. O svůj nápad se podělil s kamarádem Pavlem Novým, který do toho šel spolu s ním.

Po domluvě s ředitelem nemocnice, na kterém oddělení by se nový nadstandardní pokoj hodil, jeden zajistil nové elektroinstalace a klimatizaci a druhý si vzal na starost obklady, sádrokartonové příčky, výmalbu a kompletní sociální zázemí. „Máme z toho dobrý pocit. Často se na nás obracejí různá sdružení se žádostí o sponzoring. Proč ale dávat peníze například na občerstvení, když můžeme pomoct něčemu daleko důležitějšímu,“ podotkl Pavel Nový.

Zaměstnanecká solidarita

Další dárek získala nemocnice díky zaměstnanecké sbírce. V březnu předal ředitel společnosti Pittsburgh Corning CR s. r. o. v Klášterci nad Ohří čtyřicet tisíc korun. „Chceme se chovat jako správný zaměstnavatel a podporovat v regionu potřebné věci. Proto jsme se rozhodli uspořádat sbírku pro dětské oddělení,“ vysvětlil ředitel Jiří Pecák. S myšlenkou tedy přišlo vedení firmy, překvapením ale s jakou vervou se do akce zapojili zaměstnanci. „Umístili jsme do haly administrativní budovy schránku a když jsme ji otevřeli, našli jsme tam čtyřicet tisíc korun,“ je spokojen se zájmem a štědrostí svých lidí Pecák.

V nemocnici už mají jasno, jak s penězi naloží. Pořídí za ně speciální lůžko na jednotku intenzivní péče a hračky.

„Jsme za takovéto dary nesmírně vděční. Jsou důležité. Nevyužíváme je nikdy na provoz, ale pořizujeme z nich věci, které bychom si za běžných okolností nemohli dovolit,“ ocenil ředitel Nemocnice Kadaň Josef Mašek.

Podle jeho slov myslí lidé na nemocnici s dary a pomocí poměrně často. „Stává, že se u nás někdo léčí a za měsíc poté se na nás obrátí, že by chtěl přispět koupí něčeho, co u nás chybí. Například televizi, ledničku nebo nedávno pořídili myčku nádobí na dětské oddělení,“ doplnil. Kdo může přispívá službami. To že každé jaro kvete zahrada a zelenají se květníky, je například zásluhou specializované firmy, která to pro nemocnici dělá dobrovolně a zdarma.

„Myslím, že nám lidé, často bývalí pacienti, pomáhají, protože u nás byli spokojeni. To také často zmiňují. Jinak by ani neměli důvod nás obdarovávat,“ míní ředitel Mašek.