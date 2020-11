„V jedné části jsou už hotové domy, na další, která navazuje a patří městu, chceme dotáhnout inženýrské sítě a kvůli tamnímu nedostatku vody vybudovat také vodojem, “ uvedl starosta Jiří Kulhánek.

„Je to velká rozvojová plocha, která je do budoucnosti pro Kadaň důležitá. Kromě rodinných domů tam plánujeme i osm tří až čtyř patrových domů,“ doplnil. Do příštího roku by měla být zpracovaná projektová dokumentace, následně zastupitelé rozhodnou, jestli se do přípravy pozemků pustí město, nebo je prodá developerovi.