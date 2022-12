Víno je popisované jako plné s jemným muškátově ovocným aromatem ve vůni a s chutí po ananasu a lískovém oříšku. Tuto chuť z révy vykřesal profesionální vinař Marcel Čadílek. Využil k tomu nejnovější postupy v kombinaci s třiceti lety zkušeností v oboru.

„Díky tomu, že se pohybuji ve světě, jsem technologické záležitosti konzultoval s vinaři a odborníky po celé Evropě. Hodně znalostí mi poskytly německé, rakouské a italské laboratoře,” prozradil.

Od začátku věřil, že se mu podaří z kadaňských bobulí vyrobit kvalitní víno. Po loňské úrodě odrůdy Solaris si byl ale jistý, že se ten čas přiblížil. Proto požádal Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, aby vyslala vinařského inspektora a dozorovala celý proces. Ten zahrnoval ověření cukernatosti plodů a poté, co vinař víno pod přísnými pravidly vyrobil, dodal ho nalahvované i s analytickým rozborem inspekci. Následně ho komise složená z degustátorů ochutnala a smyslově vyhodnotila, jestli odpovídá požadovanému přívlastku.

Místní restaurace váhají

Závěr Marcela Čadílka vlastně nepřekvapil. „Myslel jsem si, že na to máme. Stejně mě ale výsledek naplnil štěstím,“ doplnil s úsměvem.

Podle jeho slov k němu přispěly nejen roky, kdy ladil postup, ale i to, že město zafinancovalo chytrou vinici. Díky prvkům umělé inteligence a rychlému přenosu dat se dá vinohrad lépe ošetřovat.

Pozdní sběr Solaris 2021 mohou zájemci nakupovat ve vinařství v Tyršově ulici poblíž kadaňského hradu. Láhev stojí 250 korun. Ve sklípku jich čeká na nového majitele zhruba tisíc. Další druhy Kadaňského vína jsou k mání za 179 korun. Podle Čadílka jdou všechny na odbyt, úspěch slaví i na přehlídkách a slavnostech vína.

„Zápasíme ale s poměrně smutným faktem, že o náš produkt neprojevuje zájem žádná z místních restaurací,” mrzí ho. „Ve světě je to jinak. Když přijedete do vinařské oblasti, kamkoli vstoupíte, máte možnost koupit místní víno. Lidé ho tam podporují,” dodal.

Vinařská tradice na Kadaňsku sahá do 14. století, kdy císař Karel IV. městu udělil privilegium pěstovat vinnou révu. Po časech největší slávy se jí tam však přestalo dařit. Bylo to kvůli válečným konfliktům, politice i financím. O obnovení vinařství se Kadaň snaží posledních 25 let. Začalo to výsadbou půlhektarové pokusné vinice v areálu františkánského kláštera. Město vlastní ještě vinici svaté Ludmily na ploše 250 metrů čtverečních a poslední čtyři roky hospodaří také na pronajatém pozemku na výsypkách u tušimické elektrárny. Jedná se o nejnovější vinici sv. Michaela, která dosahuje téměř dvou hektarů. Právě tam se urodila réva pro přívlastkové víno.