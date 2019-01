Kadaň - Více než rok opuštěná restaurace Slunce na kadaňském centrálním Mírovém náměstí přivítá 30. dubna opět hosty, a to pod názvem Krčma u Pometle (ne, není to překlep). Prostory historické budovy v sousedství radnice s dominantní městskou věží si od města pronajal chomutovský řezbář a zakladatel Muzea čertů v Úštěku Jaroslav Stejný.

Právě jeho umělecké sklony a touha po dobrodružství a zábavě obohatí klasickou nabídku dobrého jídla a pití o další nevšední zážitky. Sklepní prostory se tak proměnily v muzeum čarodějnic, jež inspirovaly i pojmenování a středověký styl hospody.

Lidé se chtějí bavit

Nový nájemce si uvědomuje, že zvládnout provoz tak velkého domu na náměstí není jednoduché. Chce proto nalákat lidi i na zajímavou expozici podobnou té zavedené a hojně navštěvované v Úštěku. „Lidé vyžadují akci. Už jim nestačí jen se dívat. Chtějí se bavit. I proto otvíráme v den, kdy se podle lidové tradice každoročně slétají čarodějnice na sabat,“ vysvětlil Stejný.

Laboratoř čarodějů a třída jak v Saxaně

Prohlídka muzea zahrnuje tři místnosti. V první návštěvníci nahlédnou do čarodějné chaloupky se všemi atributy známými z pohádek i pověstí. Následuje expozice chemické čarodějné laboratoře s křivulemi, baňkami ba i mučicími nástroji. Poslední sál navodí atmosféru legendárního filmu o Saxaně. Zavede totiž účastníky exkurze do čarodějné třídy, kde nechybí kniha kouzel, harmonium, tabule, ale ani vyschlé kosti živočichů či vycpaný pelikán. Kromě tematicky zaměřených exponátů muzeum láká na další atrakce, například na pohyblivý betlém.

Od úterý do neděle

Muzeum bude přístupné od úterý do neděle od 09:00 do 17:00 hodin. „Začínáme, provozní doba se tak může měnit. Musíme poznat mentalitu místních lidí i turistů. Může se tak stát, že rozšíříme otevírací dobu i o pondělí, nebo ji prodloužíme až do 18:00 hodin,“ nezavrhuje improvizaci Stejný.

Odklad na jaro

Smlouvu město se Stejným uzavřelo už v závěru loňského roku. Původní představa byla, že provoz restaurace zahájí do čtrnácti dnů. „To bylo pro nás nereálné, požádal jsem proto o posunutí termínu včetně zahájení platby nájemného. Vedení města nám vyšlo všemožně vstříc, za což jsem velmi vděčný,“ uvedl Stejný.

Bezproblémovou dohodu potvrdil i kadaňský starosta Jiří Kulhánek. „Jsme rádi, že se nám konečně podařilo objekt pronajmout. Žádost byla podložena rozumnými argumenty a projekt navíc sliboval potřebné oživení historického centra města atraktivní podívanou pro místní i turisty. Doufáme, že záměr vyjde a spokojeni budou všichni,“ doplnil starosta.