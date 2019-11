Ředitelé nemají peníze na menší investice, a tak se obrátili na vedení města. To žádost zváží, když dají školy něco na oplátku.

Ilustrační snímek. Škola | Foto: Deník / Liba Mátlová

Gymnázium by potřebovalo obnovit učebny, průmyslovka výpočetní techniku a střední škola technická nemá na modernizaci dílen. Kde na ně ale vzít, když Ústecký kraj v roli zřizovatele přednostně investuje do páteřních škol, kam tyto nepatří? Proto ředitelé požádali vedení města Kadaně, jestli by je nemohlo finančně podpořit. Vyloučené to není, pokud záměr posvětí radní i zastupitelé. Podmínkou ale je, že si každá škola něco odpracuje.