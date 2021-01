Nebyla s nimi rozumná řeč, přitom se kvůli nim nemohli lidé vyspat. Na tento problém poukazovali radní v Kadani, když doporučovali, aby zastupitelé schválili dvě vyhlášky. Podle jedné měly podniky na sídlišti C zavřít ve 22 hodin, druhá by omezila jejich hudební produkce. Hospodští ale přišli s nesouhlasnou peticí a následovala diskuze, která vyústila v dohodu. Pokud ji majitelé podniků dodrží, mohou obě vyhlášky upadnout v zapomnění.

„Chtěli jsme omezit provoz hospod na céčku, protože tam byl problém a majitelé s námi nekomunikovali. Na zastupitelstvu se ale pan Beránek dušoval, že bude spolupracovat, proto jsme vyhlášky pozastavili,“ uvedl starosta Kadaně Jiří Kulhánek (ODS). „Sešli jsme se poté s ním i s druhým majitelem, byl u toho ředitel městské policie a při další schůzce také zástupci z okolních paneláků. Došlo ke vzájemné shodě, co majitelé hospod budou dělat, aby tam nebyl rámus a lidé se mohli vyspat,“ dodal.

Opatření je několik. „Jde o protihluková opatření, jako jsou samozavírače nebo dvojité dveře,“ zmínil místostarosta Jan Losenický (ODS). „Zahrádky a terasy mohou být otevřené nejvýše do 22 hodin a v klubech budou mít pořádkové služby, které budou mít přehled o příchozích a odchozích. Měly by dohlédnout na kuřáky, kteří se zapomínají venku, když jsou v náladě a baví je povídat si tam. Oblast chceme také zahrnout do protialkoholní vyhlášky, o které se má rozhodovat na příštím zastupitelstvu,“ doplnil. Díky tomu bude postižitelné popíjení alkoholu na veřejném prostranství.

Podle místostarosty jeden z provozovatelů o své vůli navrhl, že bude zavřená předzahrádka směrem do Golovinovy ulice. Navazuje na ní totiž zákoutí, kde se hosté po odchodu z hospod zdržovali. Bližší má být i spolupráce s městskou policií, kdy mají hospodští hlásit větší akce a kontakty na jejich pořadatele, aby strážníci posílili hlídky a oblast si pohlídali. „A jednou z nejdůležitějších věcí je, že už se tam nebudou konat hardcorové festivaly, které pořádal jeden z provozovatelů. Místo toho si může pronajmout městské kulturní zařízení Orfeum nebo Amfík,“ doplnil místostarosta Losenický.

Z vyjádření majitelů podniků je patrné, že s postojem města úplně nesouhlasí, podřídili se hlavně proto, že neměli jiné východisko. Podle Ivo Beránka, který vlastní Českou hospodu a Inferno music club, je háček v tom, že se městské policii nedaří trestat narušitele pořádku, a tak problém přehrává na hospodské.

„Pokud dochází k tak velkému narušování pořádku ve zmíněných lokalitách, je potřeba, aby začala městská policie tyto případy řešit podle svých práv a povinností. Tím, že budou pomalou rychlostí popojíždět Husovou a Golovinovou ulicí, určitě rušení nočního klidu nezabrání,“ uvedl podnikatel na jednání zastupitelstva a stejné vyjádření zavěsil i na web svého podniku.

„Nejsem tu od toho, abych někoho vychovával a nesl za někoho odpovědnost. Navíc si myslím, že největší problém je, že kolem České hospody procházejí lidé z problémového sídliště B a jdou do Labyrintu a Sportcentra, kde se pořádají romské zábavy, svatby a smuteční hostiny,“ doplnil.

Majitelem těchto podniků je František Marvan. Na problematiku má trochu jiný náhled. „On nikdo nezjistí, odkud kdo kam přechází. Když se lidé chtějí bavit, odejdou z podniku, který zavírá, a přesouvají se tam, kde je otevřeno,“ namítl. Vnitřní prostory má podle svých slov odhlučněné, problém vidí v kuřácích, kteří se vybavují venku. „Já hlavně přemýšlím, jestli mám vůbec otevřít. Nevím, jak dlouho to takto udržím,“ dodal v souvislosti s nucenou uzavírkou restaurací kvůli pandemii.