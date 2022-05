Potíže? Nápady? Lidé z pěti kadaňských sídlišť budou diskutovat s vedením

Co je trápí, co by si přáli, co se jim líbí, jaké mají podněty a nápady? Na to se bude obyvatelů pěti sídlišť opět ptát kadaňská radnice.

Kadaň. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Roman Dušek