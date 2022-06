Když si chtějí obyvatelé kadaňského „céčka“ koupit housky a další potraviny, mnozí zamíří do takzvaného Labyrintu. Jedná se o budovu, kde je večerka, drogerie a také zastavárna s výdejním místem Zásilkovny. Město s ní má ale jiný záměr. Kupuje ji, aby ji přestavělo na domov se zvláštním režimem. Část místních lidí se proti záměru staví, protože jim vadí, že přijdou o služby.



O speciální zařízení město stojí, protože chce, aby bylo o jeho nejstarší obyvatele postaráno v místě, kde prožili velkou část života. „Lidé stárnou a se stárnutím je spojena řada onemocnění. Bohužel ti, kteří trpí například alzheimerovou nemocí, nemohou zůstávat v Kadani. Máme je rozeseté po celém kraji v krajských zařízeních,“ zdůvodnil starosta Jiří Kulhánek (ODS). Úřad proto hledal vhodné prostory, kde by bylo možné domov s přibližně čtyřiceti lůžky vystavět. „Labyrint se přímo nabízí, je i se zahradou,“ vyzdvihl starosta.

Zastupitelé už schválili výkup od Spotřebního družstva Jednota Kadaň za 16,7 milionu korun, což je cena stanovená znaleckým posudkem. Termín případného prodeje je vázaný na vyhlášení dotací. Kupní smlouva ještě není podepsaná, ale představenstvo Jednoty už prodej také schválilo.



Plány města se ovšem nelíbí provozovatelům a zákazníkům. Svou nelibost proto projevili na jednom z pravidelných setkání s veřejností, které město uspořádalo na sídlišti „C“.



„Jak si nakoupíme, jestli zruší večerku?“ Dotazovala se tam například 76letá Jiřina Hlinková. „Dole je Albert, je to ale z kopce a přes silnici. Člověk, aby si na to vzal vozík a stejně ho nahoru neutáhne, když sám sotva leze,“ posteskla si.

Také podle další seniorky bude obchod, který lidé využívají zhruba třicet let, chybět. „Krám je stále plný lidí. Přijďte se podívat. Na rozdíl od ostatních otevírá už v 5 hodin ráno, takže si tam chodí nakoupit lidi než jdou do práce,“ dodala.



Mezi zákazníky patří i bývalý šachťák Emil Hovorka. Vadí mu, že v Labyrintu skončilo několik obchodů a dál se s ním jako se střediskem nepočítá. „Byla tu trafika, zrušili ji. Byla tu masna, už tu také není, Jednota ji zavřela. Město by ale mělo mít zájem tyto obchody obnovovat, ne se na to vykašlat,“ myslí si 87letý důchodce. Domov se zvláštním režimem by raději viděl v jiné části města. "Třeba v lesoparku," míní.

Sami provozovatelé záměr města hodnotí jako ohrožení jejich podnikání. „Já už hledal náhradní prostory, ale nic odpovídajícího jsem v blízkosti nenašel. Jestli se žádné nenajdou, bude to pro nás likvidační,“ obává se Tomáš Pukančík. V Labyrintu provozuje zastavárnu a lidé si k němu chodí také pro zásilky. „Proti alzheimer centru nic nemáme, ať se udělá. Mělo by to ale být v jiných prostorách,“ myslí si.



Vedení města věří, že klady záměru převažují nad zápory. Snaží se také o nalezení přiměřených náhradních prostor, kam by se provozovatelé mohli přesunout. Podle místostarosty Jana Losenického (ODS) už dostali první návrhy.



Domov se zvláštním režimem je pobytová sociální služba, která je poskytovaná lidem se sníženou soběstačností, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a péči jiného člověka. Pokud se městu podaří získat dotaci v letošní první vlně, zařízení by se mohlo otevřít v roce 2024.