Podle jeho předpokladu by venkovní kavárna mohla začít fungovat na sklonku léta, o pec má být obohacená nejdříve v závěru roku. Nejprve bude provoz poloautomatický. Zájemce si vybere, nač má chuť a pokrm vloží do komory. Poté se vše spustí a vyjede až hotové jídlo. Další metou bude, aby celý proces probíhal bez fyzické dopomoci. Platit se bude bezhotovostně, například pomocí QR kódu.

Do týmu, který pracuje na samoobslužné kavárně s pecí, patří samé kreativní mozky. Dříve pracovaly v nadnárodních korporátních společnostech, pod vlastní značkou se ale konečně mohou soustředit na vlastní nápady. Proč k nim však patří právě bezobslužný provoz?

„Vychází to z určité frustrace. Když se setmí, je všude mrtvo a koupit si můžete maximálně bagetu na benzínce. Platí to všude v regionu,“ míní Tomáš Kubišta, který má na starosti obchodní stránku. „Podívejte, tohle jsem třeba vyfotil na okenici obchůdku u jezera v Ústí nad Labem, kam někdo napsal: ,Proč nemáte otevřeno?´ a hned pod tím je odpověď: ,pro tebe tady nikdo nebude.´ To je věc, kterou bychom chtěli změnit, protože známe spoustu lidí, kteří přijedou k jezeru ještě v deset, v noci a bylo by fajn, kdyby si něco mohli dát,“ dodal. Podobně vidí nábřeží v Kadani, kde lidé rádi korzují a projíždějí po cyklostezce. Konají se tam také různé kulturní akce.

Tým už má za sebou úspěšný rozjezd jednoho samoobslužného kiosku. Spolupracuje totiž s drobnými zemědělci, pro které vyvíjí technologie tak, aby se při prodeji svých produktů nemuseli spoléhat jen na velké řetězce, což jim krátí výdělek. Před rokem tak otevřel stánek u školního statku Jezerka v Kadani. Původně se jednalo hlavně o mlékomat, postupně se ale sortiment rozrostl o sýry, tvarohy, jogurty, kefírové mléko, ale také masové konzervy, paštiky, marmelády, mošty a zelné saláty od lokálních výrobců z Chomutova a Loun.

„Nově by měly přibýt párky z Doupova, salámy a další uzeniny,“ prozradil Pučelík. „Stánek nejdříve plnil statek, postupně se k tomu ale začali nabaloval výrobci z okolí, což je skvělé,“ těší ho.

Jedinou nevýhodou je odlehlost stánku, který je skoro dva kilometry od centra ve směru na Tušimice, a nevede tam žádný chodník. Přesto si ho řada lidí našla. Další se mohou na stejnou službu těšit u motorestu Ušák v Prunéřově, kde vyrostla menší verze tohoto samoobslužného kiosku s farmářskými produkty. Otevřená bude během následujícího týdne.

Oba tyto stánky tým vybavil dostupnými technologiemi, aby je otestoval. Zároveň vyvíjí svůj vlastní systém, který si chce nechat patentovat. „Spolupracujeme totiž s výrobci, kdy jeden nabízí mlékomaty, druhý mrazáky, třetí má další typ. Nám se to tím komplikuje, protože máme problém sjednotit vše do jednoho systému,“ nastínil Kubišta. „Proto pracujeme na další vrstvě, abychom byli schopni jednotným systémem pokrýt fungování pokud možno všech automatů, které máme ve svém portfoliu,“ doplnil.

Samoobslužné kiosky mají mít také osobitý vzhled, proto tým vsadil na 3D tištěný beton a spolupráci se sochařem a designérem Michalem Trpákem z ateliéru Scoolpt. Další kavárny by tak například mohly mít i schůdky na střechu, kde by vzniklo pódium pro menší produkce. Drobné zaoblené objekty je také možné využít jako autobusové zastávky či přístřešky pro doručovací boxy.

