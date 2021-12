„Není tam žádná velká investice, jedná se spíše o několik menších,“ poznamenal starosta Kadaně Jiří Kulhánek. „Největší z nich se týká Čechovy ulice ve starém městě, která si vyžádá zhruba deset milionů korun, dále máme řadu investic na školách a chystáme se předláždit další část Mírového náměstí,“ doplnil.

Souběžně se však město připravuje na velkou strategickou investici, kterou bude přebudování takzvaného Slovanu na sídlišti B, kde stavbu ze sedmdesátých let minulého století nahradí moderní budova se startovacími byty podle architektonického návrhu. „Právě se připravuje projektová dokumentace. Uvažujeme tam i o zelené střeše, a že bychom stahovali dešťovou vodu do nádrže a vraceli ji zpět na zálivku,“ podotkl starosta. „Předpokládáme, že do roka by projekt mohl být dokončený, a poté by se vypsala soutěž,“ doplnil. Náklady jsou předběžně odhadované na přibližně sto milionů korun.

K dalším strategickým plánům město řadí vybudování inženýrských sítí pro výstavbu zhruba čtyřiceti rodinných domů v ulici Vinohrady. Projektová dokumentace by měla být dokončená v březnu. V oblasti je slabší tlak vody, proto město současně plánuje výstavbu vodojemu. Zvažuje také způsob financování, variant má k dispozici více.

Podle vedení města se na zájmu o tamější bydlení pravděpodobně podepíše gigafactory, jejíž výstavba je v prostoru odstavené prunéřovské elektrárny stále ve hře. „Tím pádem by byl hlad po výstavbě domů velký, zájem by mohli mít i lidé, kteří by pro gigafactory pracovali,“ soudí Kulhánek.

S příjmy do rozpočtu souvisí poplatek za odpad, který řada měst kvůli rostoucím nákladům zvyšovala. Kadaň ho prozatím nechává stejný. „Zůstali jsme na dvou stech korunách, i když vím, že je to socialismus,“ podotkl starosta Kulhánek.

Město totiž několik let motivovalo místní, aby co nejvíce třídili a za to je odměňovalo snižováním poplatku. Na dvě stě klesl z původních téměř pěti set korun, které lidé platili před devíti lety. Postupně se lidé dostali na 38 procent vytříděného odpadu oproti komunálnímu, což je v rámci kraje skvělý výsledek, podle vedení města se ale za současných podmínek jedná o strop možného. Přitom podle nové legislativy má třídění během čtyř let dosáhnout míry 60 procent a v dalších letech ještě vyšší. Proto Kadaň jedná s dalšími městy v okrese o vybudování dotříďovací linky.

Místní lidé si ovšem na nízký poplatek nestěžují. „Sledovala jsem, jak ho v jiných městech zvedali, a říkala si, jestli s ním nebudou hýbat i u nás,“ uvedla Hana Dvořáková. „Docela jsem si oddechla, že je vše při starém, protože jinak se zdražuje na všech frontách. Pěkně se v tom příštím roce prohneme,“ obává se.