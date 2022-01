Spolu s druhým místostarostou Janem Vaicem zpracoval koncepci o šesti kapitolách, kde jsou návrhy, co zlepšit. „Podle mého je v ní nejstěžejnější, že ve městě vznikne skupina lidí, která se bude pravidelně scházet a stane se poradním orgánem starosty,“ vyzdvihl Losenický. Tvořená má být rodiči, kdy každé ze sídlišť bude mít nějakého zástupce. „Měli by to být aktivní lidé, kteří se zapojují do dění a mohou přinést podněty do dalších let,“ doplnil.

Starosta a další zástupci města se i dosud snažili setkávat s místními a ladit společně s nimi podmínky k životu. Ve městě se pravidelně pořádají veřejná setkání a nápady nové generace na radnici přináší juniorská komise. „Platforma pro rodiče s dětmi tu ale dosud nebyla,“ podotkl Losenický.

Unikátní budova v Klášterci. Kulturní centrum si lidé zahřejí vlastním teplem

Jan Vaic vidí jako prioritní bydlení pro mladé. „Hlavně jeho dostupnost, která není ideální,“ poznamenal. „V našem městě dlouhodobě nabízíme bydlení ve startovacích bytech na slušných adresách a s relativně nízkým nájmem, ale povědomí o nich není nijak velké. Zájem o ně jeví hlavně skupina lidí s nižším vzděláním a příjmem, naopak se nám nedaří oslovit lidi po vysoké škole, kteří mají před zahájením kariéry a přemýšlejí, jestli zůstat v Praze nebo se vrátit,“ doplnil. Město je chce maximálně motivovat, aby zvolili druhou možnost.

Startovacích bytů má Kadaň kolem sto dvaceti, měsíčně se podle místostarosty Vaice uvolní dva až tři. Nacházejí se napříč městem, například na sídlišti C v Golovinově ulici, dále v Komenského nebo Žitné.

Kraj podpoří filmaře. Mezi čtyři filmy natáčené v regionu rozdělil 2 miliony

V návrhu koncepce rodinné politiky se počítá i s výstavbou bytového domu se startovacími byty ve Slovanu a s rodinnými domy na jihovýchodním předpolí. V dalších kapitolách obsahuje sociální byty pro samoživitele v nouzi, zanesení hřišť do mapových portálů, zavedení nových veřejných míst k trávení volného času či zvýhodněné vstupné pro rodiny. Počítá také s podporou studentů, absolventů a začínajících podnikatelů včetně stipendií, pokud se zavážou, že budou pracovat pro městskou nemocnici nebo další jeho organizace.

O finální podobě koncepce se rozhodne na březnovém zasedání zastupitelstva.