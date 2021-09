Správa a údržba silnic Ústeckého kraje totiž zahájila jeho kompletní rekonstrukci. Úplná uzavírka bude v místě několik měsíců, práce na renovaci jsou plánované až do konce května 2022. Objížďka vede ze silnice I/13 na průtah Kadaní. V Kadani probíhá také oprava mostu v Hřbitovní ulici, tam je zatím částečná uzavírka, úplná bude od 26. do 29. září.

Komplikace čekají v příštích měsících na řidiče, kteří využívají most v Prunéřově u Kadaně nad železniční tratí Chomutov - Karlovy Vary.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.