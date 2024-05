V Ústeckém kraji ČEZ proinvestuje 100 miliard. Postaví zdroje tepla a elektřiny

Sto miliard korun do stavby nových tepláren, budování plynových elektráren a obnovitelných zdrojů, ale také rozvojových projektů jako je lithium park, příprava výstavby malého modulárního reaktoru v Tušimicích nebo mozku moderní energetiky v Málkově. A to do roku 2030. Takové jsou v základních obrysech investiční plány energetického gigantu ČEZ, které představil ve čtvrtek 16. května v areálu Elektrárny Prunéřov II.

ČEZ chce v Ústeckém kraji investovat 100 miliard. | Video: Deník/Miroslava Šebestová