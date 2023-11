Z Kadaně do Prahy autobusem bez přestupů? Od 10. prosince pojedou takové spoje mnohem častěji než dosud. Rozjíždí se totiž nová přímá linka do hlavního města, jezdit bude nejen v pracovní dny, ale i o víkendu.

Autobusová zastávka. Ilustrační foto. | Foto: Adam Fogl

Po častějším přímém spojení s Prahou volali lidé z Kadaně a okolí dlouhodobě. Nová linka byla zřízena díky domluvené spolupráci čtyř krajů. Na spoji, který začne jezdit od celorepublikové změny jízdních řádů, se tak podílí také Ústecký kraj. „Od 10. prosince se mohou lidé těšit na novou autobusovou linku číslo 415, která je pohodlně a bez zbytečného čekání dopraví z Kadaně přes Žatec až do pražského Zličína. A to nejen ve všední dny, ale i o víkendech,“ informovala kadaňská radnice.

Lidé, kteří z Kadaně dojíždí do hlavního města autobusem za prací, nebo ti, kteří tam rádi vyráží za kulturou nebo na výlety, budou mít nově mnohem větší výběr spojů. Dosud jezdily přímo do Prahy každý den jen dva spoje, o víkendu se přidával jeden další.

„V pracovní dny bude směřovat do Prahy deset spojů a čtyři spoje budou k dispozici o víkendu. Z Prahy do Kadaně pak ve všední dny pojede osm spojů a o víkendu tři spoje,” uvedla k nové lince radnice.

Nová linka nebude rychlíková, autobusy budou po cestě poměrně často zastavovat. Proto se do financování zapojili i jiné kraje. Linka už dříve jezdila do Žatce, nyní se prodlouží.

Z Kadaně na Zličín má cesta trvat zhruba dvě a půl hodiny. Z Kadaně by měl první spoj vyjíždět ve 4.41, poslední pak těsně před 19. hodinou. Z Prahy do Kadaně první autobus pojede v 6.45, poslední v 17.45 hodin.

Provoz na lince zajistí tři dopravci, podílet se budou Umbrella, ČSAD Česká Lípa a Transdev Střední Čechy.

Na cestující by měly čekat také poměrně příznivé ceny jízdenek, právě proto, že linku budou spolufinancovat také kraje. „Přímé spojení do Prahy bude od změny jízdních řádů v prosinci historicky nejlepší, jaké Kadaň kdy zažila,“ vítá kadaňská radnice.

Více přímých spojů do hlavního města vítají také lidé z Kadaně oslovení Deníkem. „Je to určitě dobře. Každý autobus navíc do Prahy je dobrý,“ je rád Miloš Krampera. „Nevím, co na to soukromí dopravci, když jsou bez podpory, jestli je to nezlikviduje, ale lidé za to určitě budou rádi. Autobusů do Prahy bude určitě více,“ myslí si Pavel Antoš. „Jsem ráda. Když bude více autobusů, bude to s cestou pohodlnější,“ uvedla Iveta Paterová.

