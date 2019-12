„Porovnáváme vždy množství vytříděných komodit s uplynulým rokem. Letos to bylo od ledna do září 685 tun, což je o deset tun více než za stejné období roku 2018,“ uvedl starosta města Jiří Kulhánek. Nejpilněji lidé třídili sklo a plast. „Skla je o 30 tun více, plastu o 26. O deset tun narostl vytříděný papír, o dva textil a o metrák jedlý olej,“ vyjmenoval. Propad naopak město zaznamenalo u železa a nápojových kartonů.

Za zvýšené úsilí chce Kadaň poplatníky symbolicky odměnit, i když při skutečných nákladech za svoz a likvidaci odpadu, které činí za každého Kadaňáka 620 korun, tratí téměř sedm a půl milionu ročně. „Jenže musíme lidi naučit, aby třídili, protože poplatek za uložení na skládku má v příštích letech vzrůst. Proto je podporujeme,“ vysvětlil starosta. „Jediná regulace je pro českého člověka koruna, jiná neexistuje,“ je přesvědčený.

Skládkovací poplatek má už napřesrok vzrůst z dnešních 500 na 800 korun za tunu a do roku 2023 může dosáhnout částky až 1 850 korun. Stát se tím snaží zastavit ukládání odpadu do země a zvýšit podíl recyklace. Hlavním argumentem je, že skládkování pod zemí je časovanou ekologickou bombou, navíc se zbavujeme potenciálně využitelných surovin. V nově nastavených podmínkách ušetří ty obce a jejich občané, kteří co nejvíce vytřídí.

Před sedmi lety Kadaňští platili poplatek za odpad ve výši 496 korun, radnice ho ale postupně podle poměru vytříděných surovin snižovala.

Města zůstávají u pětistovky

Ve stejné výši jako letos zůstává pro příští rok poplatek v Chomutově, a to 500 korun. Stejnou částku hradí i v Klášterci nad Ohří s výjimkou dětí do 18 let, které jsou od něj osvobozené, a seniorů nad 75 let. Ti mají poloviční slevu. V Jirkově zůstává částka 508 korun. Netýká se jen novorozeňat do tří měsíců a Jirkované starší 75 let hradí 360 korun.

„Líbilo by se mi, kdyby město chtělo zavést nějaký motivační systém. Zrovna naše rodina poctivě třídí a nic z toho,“ podělila se o svůj pohled na věc Chomutovanka Dana Němcová.

„Jsme dva dospělí a máme tři děti, takže nás těch dva a půl tisíce ročně docela pálí. Na druhou stranu poplatek může být i dražší, pět stovek je takový průměr, který platí ve většině měst,“ dodala smířlivě.

Celkové náklady, z nichž se počítá příspěvek na příští rok za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu, pocházejí z roku 2018. V Kadani za toto období dosáhly 11 milionů. V přecházejícím roce se jednalo o 9,9 milionu korun.