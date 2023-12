Zlepšení efektivity parkování si slibují v Kadani od zpoplatnění míst před tamní poliklinikou. Nechtějí, aby auta stála na místech pro pacienty dlouhé hodiny, ke zpoplatnění přistoupí už od začátku ledna. Za hodinu se bude platit deset korun, večer a o víkendech zůstane parkování zdarma.

"Z důvodu zefektivnění provozu před poliklinikou bude s platností od 1. ledna zpoplatněno parkování osobních automobilů. Od pondělí do pátku, od 6 do 15 hodin budou řidiči platit 10 korun za každou započatou hodinu. Od 15 do 6 hodin, o víkendech a o svátcích bude parkování zdarma," informovala kadaňská nemocnice.

Platba bude v parkovacím automatu možná mincemi nebo kartou.U nemocnice bude zároveň více míst pro držitele karet ZTP a ZTP/P, celkem bude sedm stání.

