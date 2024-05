Společnost počítá s roční produkcí podlahových koberců v počtu takřka dva miliony kusů, dále má vyrábět půldruhého milionu plátů polyuretanové pěny, takřka osm milionů izolačních dílů motorových částí z polyuretanu a více než 1,7 milionu kusů a izolačních dílů z textilních a skelných vláken.

HP-Pelzer patří k nadnárodnímu koncernu Adler Pelzer Group, který je jedním z nejvýznamnějších světových dodavatelů akustických komponentů pro automobilový průmysl. Ve světě má kolem sta závodů, v České republice jsou čtyři. Jeden z nich působil v Žatci od poloviny 90. let, kde navázal na produkci bývalé společnosti Mitop. V průběhu let se rozrostl, využíval část šroubárny a koupil také sousední objekt bývalého cukrovaru.

Jeho působení ale provázelo několik problémů. Některé provozy v areálu neměly stavební a kolaudační rozhodnutí, za což firma sklidila pokuty. Místní navíc obtěžoval prach, noční hluk a také zápach, který měl u dětí dokonce vyvolávat zvracení. Lidé se obávali, že do ovzduší unikají škodlivé látky. Na působení firmy upozorňovali aktivisté z neziskové organizace Arnika, zaměřila se na ni také Česká inspekce životního prostředí. Společnost poté začala pracovat na nápravě. Rozhodla, že část výroby přejde do Polska a část se přestěhuje do sousední Kadaně. Prostory v Žatci by měla s konečnou platností opustit v závěru příštího roku.

Svůj výrobní program firma do Kadaně přesunula v tomto roce. Aktuálně pracuje na dalším záměru, ten ale prochází zjišťovacím řízením známém jako „malá EIA“. V něm se posuzují jeho vlivy na životní prostředí.

„Co se týče výroby lehké pěny, probíhá schvalovací řízení,“ uvedl ředitel kadaňského a žateckého závodu Stanislav Žák při představení dalších plánů žateckým zastupitelům. „Bude tam velký chemický sklad. Dokud ho nebudeme mít schválený, musíme provozovat výrobu v Žatci,“ vysvětlil.

Kvůli předchozím problémům v Žatci se Kadaň před příchodem výrobce částečně pojistila. Sepsala s ním memorandum, které úředníkům města v případě potřeby umožní docházet na kontroly. Jinak by k tomu na rozdíl od České inspekce životního prostředí neměli oprávnění. Vedení města dosud žádné problémy nezaznamenalo.

„Z našeho pohledu se tam neděje nic, co by nám vadilo. Nic nám tu nekouří, nesmrdí a nikoho neobtěžuje hluk," uvedl starosta Kadaně Jan Losenický. „Dobré je, že je závod v průmyslové hale uzpůsobené pro určitý druh výroby, což je oproti Žatci rozdíl, a také je vzdálený od jakýchkoli rezidencí,“ dodal.

Společnost má zkušební provoz povolený do února příštího roku, následně bude vše vyhodnoceno a teprve poté může získat kolaudační souhlas.

