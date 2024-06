Kadaň má své první hřiště pro psy. Získala ho díky v soutěži pořádané značkou krmiv Purina, což městu umožnilo získat potřebné finance.

Kadaň otevřela nové psí hřiště | Foto: Město Kadaň

Myšlenka k otevření psího hřiště přišla od starosty Kadaně Jana Losenického, který informaci o chystaném projektu zaznamenal v časopise Moderní obec. „Město se do projektu mohlo zapojit tím, že splnilo podmínky soutěže, jimiž bylo napsání motivačního dopisu, proč zrovna Kadaň si zaslouží mít psí hřiště, a zajistit rovinatý, oplocený pozemek, který bude blízko infrastruktury. Což se nám myslím povedlo,“ vysvětlil starosta města.

Nové hřiště pro psy najdou pejskaři nedaleko kadaňského autobusového nádraží, slavnostní otevření proběhlo 28. května. „Při otevření navštívilo psí hřiště zhruba 36 psů během čtyř hodin. U všech návštěvníků to mělo kladný ohlas, hřiště se líbí a dokonce jsme dostali i nějaké návrhy na postupné rozšíření překážek,“ řekl Miroslav Jancák z odboru životního prostředí Kadaň.

Kadaňští studenti vytvořili model plovoucího města. Do soutěže

Firma Nestlé, která má dceřinou společnost Purina, vše zafinancovala částkou 280 tisíc korun a na slavnostní otevření věnovala jednu paletu různého krmení, dobrot, předmětů a slevových poukazů pro první návštěvníky. Tudíž si každý pejskař odnesl tašku dobrot domů.

Psí hřiště je v současné době otevřeno od dubna do září od 8 do 20 hodin a od října do března od 8 do 18 hodin, vždy od pondělí do neděle. Pejsky zde čekají překážky všeho druhu, ale i občerstvení ve formě vodní pumpy. Vítáni jsou psi všech velikostí i ras.

Mohlo by vás zajímat: Na divadle v Chomutově už stojí dvě bohyně. Sochař je svlékl, kvůli těžišti