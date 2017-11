Kadaň opět sníží poplatek za odvoz odpadů. Za odměnu

Kadaň - Město zapálilo své občany pro třídění tak, že dokonce hlídají své sousedy, aby jim nekazili výsledek.

Ilustrační fotografie.Foto: archiv

„Třiďte a úměrně tomu vám snížíme poplatky za odpad,“ vyhlásila Kadaň před pěti lety. Lidé se toho chytili a třídí tak pečlivě, že jim město snížilo platby za svoz a likvidaci z původních 496 na 300 korun. A od příštího roku bude poplatek za svoz ještě nižší - 250 korun na hlavu.

„Slíbili jsme, že když lidé vytřídí více odpadu, snížíme jim poplatky. Už se dostáváme na polovinu původní částky,“ potvrdil kadaňský starosta Jiří Kulhánek.

V posledních pěti letech se každý rok podařilo zvýšit podíl tříděného odpadu a každý rok přišla sleva. Až na ten loňský, kdy lidé zřejmě dospěli ke dnu svých možností a nárůst byl menší. Pozitivní výsledek tak město sečetlo s letošním, aby se dostalo na celkových 15 procent a mohlo srazit dalších 50 korun.

Dělníci z ciziny dostanou návod

Kadaňští jsou pro třídění tak zaujatí, že hlídají dokonce své sousedy, aby jim nekazili výsledek. To je příklad Domova s pečovatelskou službou ve Věžní ulici, který má společné kontejnerové stání s ubytovnou Hostes, kde přebývají dělníci z Bulharska, Rumunska a ze Slovenska. „Dvakrát do roka k nám chodí starosta a probírá s našimi klienty, co je pálí a co si přejí. Teď si stěžovali, že jim klienti ubytovny kazí průměr, protože hází PET lahve do komunálního odpadu nebo mezi papír,“ připomněla ředitelka zařízení Lenka Raadová.

Náprava na sebe nedala dlouho čekat. Radnice si pozvala zástupce ubytovny, kteří přislíbili, že zařídí osvětu. Vyfasovali materiály o třídění odpadu, které rozdali koordinátorům agentur, aby zařídili překlad. „Už je máme v bulharštině,“ sdělila manažerka ubytování Denisa Hrdinová.

Než ale budou letáky přeložené do dalších jazyků a ubytovaní je stačí prostudovat a důkladně vstřebat, vydala ubytovna nařízení, aby si lidé sami nevysypávali koše. „Zatím to za ně dělají naše uklízečky a zaměstnanci, takže problém okamžitě zanikl,“ vysvětlila Hrdinová s tím, že ubytovna navíc pořídila další popelnice na sklo, papír a plast.

Ačkoli se Kadani podařilo občany pro třídění odpadu nadchnout, přesto na jeho likvidaci každoročně doplácí částku zhruba dva miliony korun. V roce 2013 vyšly celkové náklady na likvidaci odpadu na 9,7 milionu korun, loni to bylo o 700 tisíc korun méně.