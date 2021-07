Plánovaná rekonstrukce zahrnuje stavební úpravy a modernizaci čtyř centrálních operačních sálů z konce 70. let včetně vybavení novými operačními stoly, přístroji a světly. Vybudovaná bude také nová centrální sterilizace a rozšířený dospávající pokoj pro pacienty.

Budova nemocnice s poliklinikou v Kadani.Zdroj: Deník/Roman DušekŠpitál patří městu. Podle starosty Kadaně Jiřího Kulhánka je investice do něj nevyhnutelná. „Drtivou většinou jsme rozhodli, že do rekonstrukce půjdeme, protože se na centrálních operačních sálech dělají v rámci nemocnice největší výkony, tudíž jí díky tomu plynou největší příjmy,“ tlumočil starosta postoj zastupitelstva. „Bez toho bychom šli s výkonností pomalu dolů, a tím pádem bychom těžko udrželi lékaře. Plánovaná rekonstrukce je zároveň dobrý signál pro osm nových ortopedů, kteří k nám přišli. Proto se snažíme dělat maximum, aby se operativa rozvíjela a nemocnice se udržela na trhu,“ doplnil.

Ještě před rokem město plánovalo, že by šlo do úvěru samo. Současně byl vytvořený zvláštní fond, kam se měly odkládat přebytky hospodaření, aby bylo možné obří investici utáhnout. Situace se ale změnila. Aby město neztratilo úvěrový rating, kterým ratingové agentury hodnotí důvěryhodnost dlužníka, žádá o úvěr sama nemocnice. „Uvažujeme totiž do budoucna, že bychom si vzali úvěr na jiné dvě investice, které jsou do bydlení pro mladé lidi,“ vysvětlil starosta. Fond byl rozpuštěný.

Podle ředitele nemocnice Petra Hossnera už jednání s bankou probíhají, týkají se úvěru 280 milionů korun. „Jeho výše bude upřesněna až po vysoutěžení celkové ceny projektu. Ručení bude zajištěno majetkem Nemocnice Kadaň,“ uvedl ředitel s tím, že se také jedná o tom, jakým způsobem by bylo potřeba ručit ze strany města. Podle předběžných informací by úvěr měl být splatný do dvaceti let.

Práce mají začít v závěru letošního roku a pokračovat budou po tři roky bez toho, že by se zastavil provoz. Rozdělené budou do čtyř fází podle počtu operačních sálů.

Počet zákroků roste

Výběrové řízení na dodavatele bylo vypsáno už v dubnu. „První kvalifikační kolo je ukončené, do druhého kola postoupilo pět subjektů, které předloží své nabídky v srpnu,“ podotkl ředitel Hossner. Poté budou upřesněné celkové náklady.

V posledních pěti letech v kadaňské nemocnici počet odoperovaných pacientů roste, a to ve všech chirurgických odbornostech. „Nepočítám covidový rok 2020, kdy došlo k jednorázovému poklesu v celé České republice. Navíc jsme po přijetí ortopedů ze Sokolova letos skokově navýšili počty operací velkých kloubů,“ poznamenal Hossner.

„Daří se nám tím udržet krátké objednávací doby na tyto ortopedické operace,“ doplnil.

Město v posledních letech pravidelně dotuje provoz nemocnice, pro letošek uvolnilo 20 milionů korun. Na druhou stranu získalo krajskou dotaci ve výši 18 milionů, která je určená pro obnovu operačních sálů.