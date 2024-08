Plocha náměstí sestává z dvanácti trojúhelníků vyložených dlažbou, které diagonálně křižují cestičky. Město dosud nechalo přeskládat pět trojúhelníků, úprava každého z nich stála kolem milionu korun. Další práce ale stojí.

„Pozastavily jsme je kvůli financím, prioritu teď mají velké a důležité investiční akce, kterými je přestavba Slovanu a domova se zvláštním režimem,“ nastínil starosta Kadaně Jan Losenický. Podle jeho slov by mohlo předláždění pokračovat, až budou obě akce ukončené, tedy zhruba za dva roky.

Dalším důvodem, proč město nepostupovalo rychleji, jsou úvahy, že by se do plochy náměstí mohly umístit další dva vodní prvky. Ty by za stále častějších veder zpříjemňovaly pobyt v centru. Z jedné kašny tam voda tryská, podle historických pohlednic ale na náměstí byly tři kašny. Pokud by se Kadaňští shodli, že chtějí mít na náměstí tři vodní prvky, nemělo by význam v těchto místech přerovnávat dlažbu.

Mohlo by vás zajímat: Takhle to vypadá uvnitř Hotelu Svoboda v Kadani. Přestaví ho na bytový dům