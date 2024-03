„Každý z těchto předmětů v sobě nese příběh, který je klíčový pro pochopení historie a identity Kadaně a jejích občanů,“ nastínil starosta Kadaně Jan Losenický (ODS) důvody, proč radnice stojí o jejich navrácení. „Převedením sbírky nebo alespoň její části bychom podtrhli důležitost lokální historie pro současné a budoucí generace,“ vysvětlil.

Ústecký kraj už tuto žádost řeší s právníky a odbornými organizacemi: s Ministerstvem kultury, Asociací krajů, Asociací muzeí a galerií, Kulturním zařízením Kadaň a samozřejmě s Oblastním muzeem v Chomutově.

Čtyři pruhy, zčásti jiná trasa: I/ 13 mezi Chomutovem a Kláštercem se změní

„Jedná se o sbírkové předměty, které byly v 70. letech minulého století začleněny do sbírek chomutovského muzea po uzavření muzea v Kadani. Aktivní muzejní činnost byla tímto převodem v Kadani přerušena,“ přiblížila mluvčí kraje Magdalena Fraňková. „Nyní se v souvislosti se žádostí Kadaně řeší dva právní problémy. Z toho důvodu má Ústecký kraj domluvené jednání na Ministerstvu kultury, ze kterého může vzejít další postup,“ dodala.

Pokud by na vrácení sbírkových předmětů došlo, byla by to z pohledu chomutovského muzea ztráta. „Ty předměty jsou tu uložené už padesát let, což znamená, že se staly nedílnou součástí sbírky muzea. Není úplně snadné tyto předměty vyjmout tak, aby to nemělo negativní vliv na celek,“ nastínila ředitelka Markéta Prontekerová.

Muzeum tyto sbírkové předměty Kadani půjčuje, aby mohly být součástí krátkodobých expozic, což je podle ředitelky také nejméně komplikovaný způsob, jak je dostat do zorného pole Kadaňanů.

Poraďte policii, kde má na Chomutovsku měřit rychlost. Blíží se Speed Marathon

„Vystavovány jsou, tam problém není. Teď se spíše jedná o právní akt, to znamená, že město Kadaň není majitelem. Zcela upřímně ale, návštěvník nepozná, kdo má předměty v majetku,“ podotkla ředitelka muzea.

S tím však nesouhlasí starosta Losenický, převod do vlastnictví Kadaně by podle něj mimo jiné odrážel hlubší vztah města k jeho historickým kořenům. „Jsme přesvědčeni, že ani dlouhodobá výpůjčka, ač praktická, nemůže plně vyjádřit tento vztah, protože sbírky by zůstaly formálně odděleny od místa, které reprezentují a s kterými jsou neoddělitelně spjaty,“ vysvětlil.

Historie muzejnictví se v Kadani datuje od roku 1903, kdy město založilo muzejní společnost a ta začala shromažďovat památky důležité pro jeho historii i společenský život. Tradici narušil odsun původního obyvatelstva po druhé světové válce a zcela přeťatá byla v roce 1976, kdy se centrálním rozhodnutím sbírkové předměty převedly do chomutovského muzea.

Data ukázala, na které střední školy na Chomutovsku míří nejlépe připravení žáci

Kadaň se k muzejnictví vrátila před čtvrt stoletím, a to expozicí o mineralogii. V současnosti má různé expozice v pěti objektech: ve františkánském klášteře, na radniční věži, na hradě, ve středověké baště a Mikulovické bráně.

Aktuálně město jedná o pronájmu prostor v Domově mládeže v Kadani, který spadá pod Střední školu technickou, gastronomickou a automobilní Chomutov, kde by chtělo zřídit muzejní depozitář. Právě tam by chtělo umístit sbírkové předměty, pokud se mu je podaří získat.

Mohlo by vás zajímat: Herní šílenství. Festival deskovek přivedl do Chomutovské knihovny na tisíc lidí