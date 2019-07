Komunita kadaňských skejťáků a dalších jezdců dostala velký dárek. Jejich staré hřiště naproti autobusovému nádraží nahradil betonový skatepark bazénového typu a street plaza s prvky ulice, jako jsou schody, zábradlí a zídky. První jezdce tam město pustilo při slavnostním otevření ve středu 24. července, odstartovaly ho exhibice a závody.

„Je super, co tu pro nás udělali. Překážky jsou ideální, jsou pro začátečníky i pokročilé. Není co vytknout,“ pochválil Martin Toman, který si otevření nenechal ujít, i když přesídlil do Lokte. „Pořád sem jezdím na pokec za kamarády, zajezdit si a za tím, co ke skateboardingu patří,“ poznamenal Toman, jenž zasvětil rychlému prknu sedmnáct let.

Jediné minus vidí v tom, že se o areál musí dělit s koloběžkáři. „Nerozhlížejí se. Až do nich najede nějaký skejťák, bude průšvih,“ poukázal hlavně na děti, které při otevření křižovaly dráhu skejťákům a soustředěně se pokoušely o výskoky a triky.

Za nový skatepark je rád také Václav Hora z Chomutova, kterého to táhne za kamarády do Kadaně. „Má všechny prvky, které se dnes využívají – od bazénové části po streetovou,“ ocenil. „Mrzí mě jen, že posekali všechny stromy, co stály vzadu u plotu. Mohl tu být stín,“ dodal.

Podle vedení města muselo ke kácení dojít, protože kořenový systém zasahoval do plochy určené pro výstavbu. Náhradou jsou mladé stromky.

Beton leštili ručně, aby tolik nebolel

Skatepark město vyšel na 6,5 milionu korun. Modelovaný byl z betonu na železobetonové konstrukci přímo na místě. Práce trvaly zhruba tři měsíce. „Design jsme ladili spolu s budoucími uživateli. Je to trend, který frčí,“ řekl k výsledku zástupce dodavatelské společnosti Mystic Constructions Libor Bláha. „Beton jsme leštili, aby zatvrdl do hladka,“ dodal s tím, že povrch je stoprocentně ruční záležitostí. Jezdci na něm lépe nabírají rychlost a pokud spadnou, nezraní se tak zle jako na asfaltu.

O vylepšený skatepark si před několika lety řekli sami skejťáci, kteří oslovili radnici. „Dříve to bylo místo, kam se stahovali feťáci, tak nám starší ze skejťáků napsali, že když s tím něco uděláme, budou tam hlídat a uklízet,“ přiblížil starosta Kadaně Jiří Kulhánek (ODS). „My jsme tomu dali nějaký řád a řekli jsme, že když se budou starat, za pár let ho posuneme o level výš,“ dodal. Tak se také nakonec stalo.

Skatepark měl podle původních plánů stát už před rokem, odsunul ho ale nízký počet dodavatelů, kteří mají plné kapacity. Město tak muselo čtyřikrát zopakovat výběrové řízení.

O pořádek uvnitř areálu se budou i nadále starat místní skejťáci. Skatepark je určený nejen jim, ale i jezdcům na BMX kolech, feeestyle koloběžkách a bruslích, a to především starším 15 let. Děti musí mít doprovod. O prázdninách a o víkendech ho budou strážníci odemykat v 9 hodin a zavírat v 17 hodin. V září se otevírací doba posune na 12 až 21 hodin.

V areálu je také rezerva pro parkourové hřiště, které tam chce město vybudovat v příštím roce.