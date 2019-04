„Aplikaci si může každý zdarma stáhnout do mobilu a pak mu průběžně chodí zprávy. Máme to jen dva týdny a už se nám přihlásilo k odběru 818 lidí, což je velké číslo,“ potěšilo starostu Jiřího Kulhánka.

Uživatelé se dostanou nejen ke krizovým, dopravním a dalším informacím typu setkání na sídlištích či zájezdy do Marienbergu. Město jim zasílá také kulturní přehled na celý měsíc. „Nechceme lidi obtěžovat každou akcí zvlášť. Když si přehled otevřou, najde tam každý to své,“ vysvětlil starosta.

S návrhem na zavedení mobilního rozhlasu přišla juniorská komise, která je poradním orgánem rady. Následovalo výběrové řízení, do něhož se přihlásilo šest společností. Z nich vedení města vybralo společnost provozující aplikaci Česká Obec. „Využívají ji spíše menší obce, ale její kouzlo už začala objevovat i některá města a například také jedna městská část Brna,“ poznamenal místostarosta Jan Losenický. „Je to dobrá služba, sami jsme ji prověřili. Navíc je zasílání SMS zpráv zdarma nejen pro uživatele, ale i pro město. Ta obvykle za každou zprávu platí korunu, odeslání jedné informace všem současným uživatelům by tak stálo přes 800 korun,“ doplnil místostarosta.

Jediným nákladem pro město nakonec zůstává roční platba paušálu za využívání aplikace. Stojí 12 tisíc korun. „Je to velmi ekonomická varianta,“ vyzdvihl Losenický.

Mobilní rozhlas využívají už dva a půl roku také v Klášterci nad Ohří, kde se Kadaňští původně inspirovali. Zapojení jsou ve stejnojmenném systému. Dohledat tam lze nedávné zprávy o odstávce elektřiny, přistavení velkokapacitního kontejneru, karnevalu na sněhu ve skiareálu Alšovka i skipasech zdarma za vysvědčení. „Mobilní rozhlas teď využíváme každý den, protože probíhá blokové čištění. Zprávy rozesíláme přímo obyvatelům dotčených ulic,“ uvedla mluvčí klášterecké radnice Adéla Václavíková.

Informace ze systému odebírá na 1200 obyvatel. Jejich počty o něco klesly po zavedení GDPR, kdy bylo nutné znovu potvrdit odběr. To však mnozí neudělali.

Přesto jsou místní se službou spokojení, jak se dá vyčíst například z reakcí na facebookových stránkách Klášterecké otevřené fórum. „Využívám už dlouho a jsem maximálně spokojená,“ napsala tam Pavlína Wurmová.

Mobilní rozhlas podporuje také aplikaci ZmapujTo, prostřednictvím které lidé hlásí skládky.