„Jedná se o herní lanovou atrakci, která se skládá z deseti modřínových, akátových či sibiřských modřínových domků na kůlech propojených deseti lávkami,“ popsal vedoucí odboru výstavby Karel Bazalka. „Ty budou metr až půldruhého metru nad zemí,“ dodal. Součástí trasy mají být nejrůznější překážky a na konci lanová síť a žebřík. Poblíž přibude skluzavka, pískoviště a trampolína, kde mohou skotačit děti od pěti do zhruba deseti let.

Celý areál je navržený tak, aby v něm mohla trávit delší čas nejen droboť, ale celé rodiny. Proto počítá se zázemím. „Bude tam toaleta, pítko, aby se lidé mohli osvěžit, a posezení, kde se budou moci nasvačit a strávit tam celý den. Půjde o piknikové stoly z betonu, které přežijí vše a vypadají dobře. Umístíme je pod vzrostlé stromy, takže budou ve stínu,“ upřesnil starosta Kadaně Jiří Kulhánek. Areál obkrouží plot a v noci má být pod zámkem.

Lanové hřiště bude v Kadani první svého druhu. Vyroste v místě, kde byla původně cyklotrialová dráha, ta ale přestala být využívaná, a tak ji město nechalo zlikvidovat. Od té doby ji ale využívají jako shromaždiště náctiletí. „Lidé si stěžovali, že se tam schází mládež, kouří, pije a dělá nepořádek,“ zmínil starosta. Důvodů, proč se město rozhodlo pro lanové hřiště, je ale více než jen snaha vytlačit narušitele.

„Je tam dobrý prostor. Z jedné strany je základní škola, z druhé mateřská, které mohou hřiště také využívat. Navíc o lanovém hřišti uvažujeme už dlouho. Děti sedí od útlého věku u počítače, tak chceme udělat něco, co je pro ně zajímavé. Lanové hřiště pro ně bude zkouškou obratnosti,“ připomněl kadaňský starosta.

První návrh předložil sám starosta

Skicu, jak by hřiště mohlo vypadat, zpracoval přes jeden z víkendů sám a předložil ho ke schválení radě. Ta ho posvětila. Náklady na lanové hřiště jsou odhadované na 3,5 milionu korun bez daně z přidané hodnoty. Město už vyhlásilo výběrové řízení na dodavatele. S dalším vybavením dosáhne cena za areál částky zhruba 5 milionů korun. Započítáno je i oplocení, které by mělo vyjít levněji, protože na něm zapracují kadaňští učni. „Hotovo bychom chtěli mít v srpnu,“ podotkl vedoucí odboru výstavby.

Kadaň nemá o dětská hřiště nouzi, těch menších je po městě rozeseto 88. Největší je chytré hřiště na výjezdu z města směrem k Tušimicím, které je doplňované podle tužeb místních rodin. To bude i do budoucna co do počtu atrakcí větší než připravované lanové hřiště, rozlohou budou ale srovnatelná.