Krize zažehnána. S nedostatkem praktických lékařů pro děti a dorost pomohla Klášterci nad Ohří nemocnice v Kadani. Sama má lékařů dostatek, protože se v předstihu dokázala personálně připravit. Díky tomu pomáhá i blízkému sousedovi.

Aktuálně nemocnice zřídila ordinaci pro děti a dorost z Klášterce na svém dětském oddělení, kde přijímá nejen současné pacienty, ale registruje i nové. Jedná se o dočasné řešení. Nejpozději začátkem srpna rozběhne nedávno zavřenou ordinaci ve zdravotním středisku v Klášterci nad Ohří. Do té doby zajistí potřebnou administrativu a prostory nově upraví.

„Chceme tam zajistit standard, který je obvyklý v naší nemocnici, ať už se jedná o přístrojové vybavení, nábytek nebo výmalbu,” vysvětlil ředitel Nemocnice Kadaň Petr Hossner. „Už je tam instalovaná klimatizace,” doplnil.

Nedostatek dětských lékařů představoval pro Klášterec akutní problém. Z původních čtyř pediatrů zbyly jen dvě lékařky. Jedna z nich ale byla dlouhodobě nemocná a v květnu oznámila, že odchází do důchodu. Na více než čtrnáctitisícové město tak zbyla jediná dětská lékařka.

Vedení města už dříve hledalo posily, nabízené dotace a městský byt ale jako pobídka nestačily. „Snažili jsme se, různě jsme inzerovali. Lékaři ale nejsou. Jakmile zbyla poslední lékařka, situace nabrala dramatičtější obrátky,” popsal starosta Klášterce nad Ohří Štefan Drozd (STAN).

Skutečně účinné řešení se podařilo nalézt až díky kadaňské nemocnici. „Nám bylo jasné, že bychom měli nějakým způsobem pomoci,” uvedl ředitel Hossner. „Díky tomu, že jsme se několik let personálně připravovali, jsme schopni otevřít nové ambulance nejen v našem městě, ale právě i v Klášterci nad Ohří. Po domluvě se zdravotními pojišťovnami už jsme převzali kartotéku a také zdravotní sestřičku, která tamní pacienty zná,” dodal.

Jakmile bude ordinace v Klášterci upravená, bude otevřená každý všední den vždy od 8 hodin. V pondělí a v pátek ji pacienti budou moct navštěvovat do 12 hodin, v úterý a ve středu do 11.30 a následně od 12.30 do 14.30 hodin. Prodloužená ordinační doba bude ve čtvrtek, a to do 16 hodin.

„Chceme tam mít převážně jednoho lékaře, který se bude o pacienty dlouhodobě starat, aby se tam pediatři nestřídali a děti svého lékaře znaly,” uvedla náměstkyně ředitele kadaňské nemocnice a primářka dětského oddělení Patricie Kotalíková. „Záskok budeme zajišťovat jen v době jeho nepřítomnosti,” doplnila. Ambulance bude navázaná na dětské oddělení nemocnice, aby zajistila komplexní péči pro děti a dorost v celém regionu.

Nemocnice Kadaň patří městu, které do ní dlouhodobě investuje. „Snažíme se pomoci také s dalšími věcmi, jako je například parkování v jejím okolí, což by mělo v budoucnu vyvrcholit stavbou parkovacího domu,” nastínil starosta Kadaně Jan Losenický (ODS). „Dále zřizujeme domov se zvláštním režimem, což nemocnici také odlehčí a jako město dlouhodobě poskytujeme byty pro lékaře a další zdravotnický personál,” doplnil. Připomněl i plány na výstavbu nájemných rodinných domů pro klíčové pracovníky nemocnice. Projektu se chopilo vedení nemocnice, město však poskytlo potřebné pozemky.

Nedostatek dětských lékařů představuje v Ústeckém kraji značný problém. Podle loňských dat Národního registru zdravotnických pracovníků tam připadá na 100 tisíc obyvatel 75 praktiků. Horší situace je už jen ve Středočeském, Pardubickém a Libereckém kraji. Za poslední čtyři roky v kraji ubylo deset pediatrických ordinací. Radnice lákají nové pediatry na různé výhody jako jsou dotace na zařízení nové ordinace nebo byty. Ty však příliš nezabírají.