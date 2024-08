„Pozor na frajera, co je nafetovanej a pak tady nahání malé děti a mlátí lidem do aut. Až zjistím, kdo jsi, tak ti utrhnu palici za to okno,“ zlobil se muž z Kadaně, který napsal do skupiny příspěvek i s fotografií toho, jak tento člověk mlátí do auta. Následně se pod příspěvkem rozjela vlna komentářů s dalšími zkušenostmi.

„Včera u dětského hřiště na Nováku slovně vyhrožoval našim dětem, že je zabije, a byl sprostý,“ uvedla jedna maminka. Další připsala komentář: „Volala jsem PČR, že mám strach jít s kočárkem k doktorce, a bylo mi řečeno, že je neškodný, že se nemám čeho bát. Psala jsem i na město, že se necítím bezpečně, a bohužel jak se píše, nemají na něj nic. Dokud se někomu něco nestane, i policie je na něj krátká.“

Stejný problém ale neřešili jen Kadaňští. Tento muž své údajné obtěžování začal v Klášterci. Tam také vznikly první diskuze na sociálních sítích.

„Mojí ženě tři dny zpět řekl: „ty bys taky zasloužila rozbít hubu ty mr*ko”. Pak před ní začal mlátit lampu. Další tři minuty na to napadl děti na dopraváku. To se bude čekat, až bodne dítě? Nebo na co se teď čeká?“ popsal muž z Klášterce. Na komentář odpověděla další žena: „Na mojí švagrovou taky vystartoval.“