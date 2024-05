/FOTO, VIDEO/ Dolní jez na řece Ohři v Kadani, přes který fotografové s oblibou fotí centrum historického města, a snímky s přehledem patří k těm nejkrásnějším, prochází kompletní obnovou. Jedná se o investici Povodí Ohře za 76 miliónů korun. Dokončená má být do dvou let.

Dolní jez v Kadani prochází rekonstrukcí. | Video: Deník/Miroslava Šebestová

Práce odstartovaly v březnu. V posledních dnech stavbaři pod 108 metrů dlouhý jez jeřábem osadili provizorní most. „Čtyřpólový celokovový most o hmotnosti 55 tun bude dlouhý celkem 54 metrů s nosností 50 tun a bude sloužit pro pohyb těžké stavební techniky,“ informovala mluvčí státního podniku Dana Zikešová. Na to navazují další práce, které souvisejí se zajištěním následného bourání jezu a výstavby nového.

Investiční akce přinesla pár omezení. Týkají se například cyklostezky, kde měli cyklisté i pěší dbát po dobu stavby zvýšené opatrnosti. Stavbaři využívají také část přilehlého parkoviště v ulici Pokutická, kde skladují materiál. Tím se zmenšil počet parkovacích míst.

Stavební práce by měly skončit v lednu 2026. Zhotovitelem akce je společnost SMP Vodohospodářské stavby ze skupiny VINCI Construction.

