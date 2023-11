Pět let má kadaňská radnice na řešení problému s tamním hřbitovem. Ten se plní hroby, pokud by vedení města nic nedělalo, mohlo by se stát, že už v roce 2028 by se jeho kapacita naplnila a nebylo by kam pohřbívat. To se ale určitě nestane, ujišťuje rozhodně radnice a právě proto hledá už nyní východiska a vhodné plochy. Ve hře je rozšíření stávajícího hřbitova, ale i nová plocha.

Aktuálně probíhají jednání o budoucnosti hřbitova. „Přemýšlíme, jak dál s naším hřbitovem. Hlavní důvod je kapacitní. Kapacita bude už v roce 2028 pravděpodobně naplněna a proto hledáme nové místo pro hřbitov. Nabízí se samozřejmě pozemky v okolí současného hřbitova, to by asi bylo nejlepší, ale tam jsou složité majetkové poměry. A zatím se nedaří s vlastníky dohodnout,“ informoval o současném stavu starosta Kadaně Jan Losenický.

„Budeme se o to ale dál snažit,” pokračoval starosta s tím, že rozšíření o sousední pozemky by podle vedení města bylo logickým řešením. „Po vyloučení těch nejbližších pozemků, které jsme měli zohledněné i v územním plánu, nás čekají jednání se státem, jmenovitě se Státním pozemkovým úřadem, a tady si slibujeme, že najdeme společnou řeč," řekl Losenický.

Ve hře je ale také úplně nový hřbitov na jiném místě. Pokud selžou jednání s vlastníky sousedních pozemků, chce být radnice připravena. „Zadali jsme vypracování studie, která by měla napovědět, kde by případně mohlo být nové místo pro hřbitov. Ta by měla být do konce roku. A po novém roce bychom s lidmi mohli konzultovat možnosti, které studie ukáže,“ řekl Losenický.

Vytipovaná místa mohou posloužit také ve vzdálenější budoucnosti, pokud by kapacita současného pohřebiště opět přestávala stačit.

V Kadani se v minulých dnech na sociálních sítích objevila neoficiální informace, která mohla vyvolat dojem, že už nyní je hřbitov téměř zaplněný a že už brzy nebude možné pohřbívat do země. „Není to pravda. Kapacita bude zaplněna zhruba za pět let. A právě proto se to snažíme nyní řešit, čas na to ještě je. Jsem přesvědčen, že to vyřešíme,“ uvedl Jan Losenický.

„Navíc se jedná o kapacitu pohřbívání do země, které se v posledních letech využívá jen zhruba z pěti procent," dodal.

A co na to lidé v Kadani? „Určitě bych radši, kdyby byl hřbitov jen jeden, pokud by se rozšířil ten, co je teď,“ myslí si Karolína Součková. „Věřím, že se to podaří vyřešit. Hřbitov být musí. Ale kde bude, je mi jedno,“ reagovala Lenka Kosová. „Byla bych ráda, kdyby to bylo tam, kde je teď. Jsem tam zvyklá,“ přidala se Marie Vašatová.

V Kadani na hřbitově se ale nezahálí ani teď. Pracuje se na kolumbáriích, upravují se také mlatové cesty. Některé staré stromy museli dělníci pokácet, hrozil už jejich pád, nahrazují je nové. „Máme také studii na rekonstrukci obřadní síně, rádi bychom jí udělali. Zaslouží si to, už je zastaralá a neodpovídá současným trendům,“ dodává starosta Kadaně Jan Losenický.

Hřbitov v Kadani se nachází nedaleko autobusového nádraží, na okraji města směrem k Tušimicím. Z jedné strany ho ohraničuje ulice Hřbitovní, na druhé straně je ulice Prunéřovská.

