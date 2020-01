Nová kašna, na které se dá posedět, lavičky, mlatové cesty a štětová dlažba. Část parkánů od kadaňského hradu po barbakán Žatecké brány byla vždy tou nejpůvabnější, v ještě příjemnější místo ji ale proměnily nejnovější úpravy. Práce završí stavba kolonády a nakonec i bujení zeleně, která už je tam vysázená, ještě se ale neukázala v plné síle.

Obnova se týkala dvou z celkem pěti úseků hradeb. Zahrnovala i park pod hradební zdí a plochu před kulturním domem Střelnice, kde přibyly kruhové lavičky a nově vysazené jírovce namísto starých stromů.

„Tato akce už je ukončená, ještě ale soutěžíme část, kterou jsme od ní oddělili. Jde o kolonádu - zajímavý a atypický prvek se zastřešením a z lepených dřevěných profilů, který neumí postavit každý dodavatel,“ nastínil vedoucí odboru výstavby Karel Bazalka.

Kolonáda bude součástí reprezentativní zahrady u obřadní síně, z čehož vychází i její romantický vzhled. Po jejích stěnách pošplhají popínavky a uvnitř nabídne stinné místo pro odpočinek sedm lavic. „Naší touhu je zprovoznit ji do začátku prázdnin, snad se to podaří,“ poznamenal vedoucí odboru.

Procházka v části mezi Žateckou bránou a hradeb zahrnuje řadu odpočinkových míst s dřevěnými lavičkami a s pásy zatravněné dlažby ze štípaného přírodního kamene. Zachovaná zůstala socha s motivem vodních hadů a do zahrady u hradu přibyla další s názvem „Chechtací pytlík“. Stojí poblíž nové stylově čisté kašny.

Práce se prodraží o miliony

Tato část obnovy stála 15,4 milionu korun, kolonáda je spočítaná na dalších 1,3 milionu, což je v součtu o zhruba 4 miliony více, než bylo plánováno. Je to kvůli rozsáhlým archeologickým pracím, problémům s odvodněním hradeb a zásahům do projektu. „Museli jsme ho několikrát měnit, protože jsme narazili na části zdí a různé překážky, se kterými jsme nepočítali. Do země nevidíte,“ vysvětlil starosta Kadaně Jiří Kulhánek.

Kadaň má v plánu obnovit celý hradební systém tak, aby tvořil celek a lidé se tam co nejvíce zdržovali. Z pěti úseků jsou dokončené dva, další dva, které se táhnou od Löschnerova náměstí po Žateckou bránu, procházejí přípravnou fází. Práce mají začít v příštím roce.

Podle předpokladů by měl být prstenec hradeb včetně jeho páté, nejhůře řešitelné části navázané na radnici, hotový do čtyř let.

Ještě letos se má ale změnit také nádvoří před obřadní síní. „Neladí nám s parkány. Je tam stará dlažba, navíc je podbetonová, takže když potřebujeme část dlažby vytáhnout kvůli úpravám, nedá se položit zpět,“ nastínil starosta. „Na podzim vyměníme dlažbu, lavice už tam jsou,“ dodal.

Hradební systém Kadaně je vrcholně středověké dílo. Skládá se z hradebních zdí, bašt a parkánu, což je prostor před hradbami, který je z přední strany chráněný menší zdí s chodníkem. Ten umožňoval volný pohyb obránců. Systém byl doplněn několika branami, z nichž se dochovala Mikulovická a Žatecká a dále fortna u katovny.