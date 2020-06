„O zázracích nepochybuj, nebo se ti přihodí“ anebo „Zanech vážnosti, zapař se Švejkem“ či „Císaři, ahoj“. Kadaň si začíná pohrávat se slogany, které dají život novému vizuálnímu stylu města. Potkává se v nich zpola historické, zpola moderní písmo jako symbol starého, nového a jejich propojení. Nový vizuál se projeví například na plakátech, webových stránkách města, dopisech z radnice i na tričkách, kelímcích a dalších propagačních předmětech.

Na jaké všechny způsoby mohou být nové logo a vizuální styl města používané, zjistili Kadaňané v Kině Hvězda. Setkali se tam s grafickými designéry studia Colmo – vítězem v designérské soutěži, kterou pro město vedla společnost Czechdesign. „Máme hotovou značku, máme hotový set vizuální komunikace. Ale co je možná pro město důležitější – najít pro sebe nějaký specifický jazyk, který by Kadani slušel. Který by se promítl do určité textace a díky tomu vznikl specifický humor,“ vidí možnosti Miroslav Roubíček ze studia Colmo. Vizuál vytvořil spolu s Markétou Hanzalovou. „Předáváme vám spíše určitý nástroj než hotovou uzavřenou věc, která už nemá následný život,“ vzkázal.

První slogany vymýšlí Petr Liebscher, který je grafik i správce kadaňského muzea v jedné osobě, a místostarosta Jan Losenický. Oba vidí možnosti jako takřka nekonečné. „Když jsem myslel, že jsem dosáhl dna, napadlo mě pět dalších claimů (výroků, pozn. red),“ zmínil místostarosta. „Jako divadelníka mě například napadl slogan Být, či nebýt? Hovnajs!´ První část je klasika, druhá moderna z divadelní hry Král Ubu,“ připomněl Losenický slavnou průpovídku. S tímto nápisem na tričku také dorazil do Kina Hvězda.

Do tvorby sloganů se mohou ponořit i místní a přicházet s vlastními návrhy. Je možné, že se díky tomu ve městě zabydlí určitý druh humoru, který můžou zúročit i živnostníci, fanoušci kadaňského hokeje a další.

Hlasy pro i proti

Na představení nového loga a vůbec prvního vizuálního stylu Kadaně se do kina přišel podívat například Tomáš Kaška, který se netajil chválou. „Jsem nadšený. Líbí se mi, jak vypadá do káčko a spojení historického se současným díky typu písma. Navíc každá společnost ve městě má k tomu vlastní znak, takže nebude jedno káčko pro celé město, bude to různorodé,“ zhodnotil. „Staré logo mi samozřejmě nevadilo, jednou za čas ho chce ale vyměnit. Snad nám tohle dlouho vydrží,“ přeje si.

Podobně to vidí i Ondřej Juha. „Líbí se mi, že je vizuál univerzální, propracovaný a dá se neustále kombinovat,“ ocenil.

Všechny názory ale nejsou vstřícné. Svou nespokojenost někteří lidé vyjadřovali hlavně na sociálních sítích. „Nesedí mi to k sobě. Tak nějak hranaté a vykostěné K, zbytek kulatý styl a to Ň to tak nějak nehezky uzavřelo,“ namítla například Vendula Nakládalová, když porovnala dva typy písma ve sloganech.

Dalšímu pisateli v logu chyběla dominanta Kadaně, a tak představil svou vlastní verzi s radniční věží. Dokreslil ji v jednoduchém grafickém editoru Malování. Nechyběl ani návrh z ranku pokleslejšího humoru. Místo nápisu Kadaň jeho původce do modrého pole napsal Kadim.

Vizuální styl bude podrobně definovaný v manuálu. Pracovat s ním bude městem pověřený grafik, který dohlédne na správné užití stylu, barev i typografie.