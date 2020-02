Kadaňští budou ve městě od května potkávat známé herecké tváře: Jaroslava Duška, Kláru Melíškovou, Simonu Babčákovou a mnohé další. Režisér Roman Němec se tam se svým štábem chystá na natáčení celovečerního hraného filmu s názvem Kam motýli nelétají, který vypráví o tom, co to znamená ztratit se doopravdy.

Hlavním hrdinou je student Daniel v podání herce Daniela Krejčíka. Nemá přátele, udržuje odstup od lidí a žije s věčně rozhádanými rodiči Klárou Melíškovou a Martinem Myšičkou. Blíží se maturita, ale to poslední, čím by se chtěl zabývat, jsou přípravy na ni, což se nelíbí rodičům ani učitelům Jiřímu Vojtovi, Simoně Babčákové a řediteli gymnázia Jaroslavu Duškovi.

Tématem i prostředím ojedinělý příběh začíná v poklidném městě. Když se však hlavní hrdinové nedopatřením ocitnou uvězněni v neznámém, tajuplném, ale i zákeřném prostředí rozsáhlého jeskynního systému, příběh rychle nabírá na dramatičnosti.

Na natáčení v Kadani se shodl režisér s dramaturgem Martinem Bezouškou, protože přesně splňuje nároky scénáře. „Je to velmi fotogenické a nezaměnitelné město, proto jsme usoudili, že úvodní expozici Motýlů natočíme právě tady,“ nastínil Němec. „Natáčený je i v Krušných horách, kdy děj je ale zasazen na střední Moravu,“ dodal.

O prázdninách na gymnázium

Filmaři budou v kadaňských ulicích pracovat od jara. „O prázdninách se vrátí hlavně na kadaňské gymnázium, které hraje velkou roli, protože tam studuje hlavní hrdina,“ nastínil režisér. „Závěrečná scéna filmu – maturitní večírek byl situován do restaurace U Karla IV. v centru města,“ doplnil.

Díky tomu, že bude štáb na gymnáziu točit hlavně o prázdninách, chod školy nebude nijak narušený. „Filmaři jsou úžasní. Budeme slavní a vůbec nás to neomezí,“ poznamenal k tomu ředitel gymnázia Tomáš Oršulák. „Navíc je perfektní, že jsou mezi nimi naši absolventi. Na naši školu chodil kameraman Karel Pobříslo a zrovna tak i druhý kameraman, který vyšel teprve nedávno. Je strašně příjemné vidět to propojení Kadaň – gymnázium – naši absolventi. Co víc bychom si mohli přát,“ dodal. Ve filmu navíc dostanou menší herecké příležitosti i sami studenti gymnázia.

Jak ředitel přiznal, zprvu nebral vážně, že by k natáčení skutečně mělo dojít. „Když přijel režisér poprvé, nevěřil jsem, že může být naše gymnázim součástí celovečerního filmu,“ řekl Oršulák. „Až když proběhla další jednání se starostou a místostarostou, došlo mi, že už to tak asi bude,“ dodal.

Režisér Roman Němec je rodák z Chomutova a za sebou má například cenami ověnčené krátkometrážní drama O otci.

Podle jeho slov se rozpočet filmu pohybuje kolem osmi milionů korun, kdy část stále chybí. Filmaře ale může podpořit veřejnost prostřednictvím crouwdfundingové platformy Hithit. Cílová částka, které by chtěli tvůrci během příštích zhruba čtyřiceti dní dosáhnout, je 666 666 korun. Za svou štědrost mohou získat různé odměny od vstupenek na předpremiéru po sběratelské „relikvie“ jako jsou použité kostýmy hlavních hrdinů včetně například kalhot a spacáků.

„Částka z Hithitu není z pohledu celkového rozpočtu závratná, pro nezávislý projekt bez státní podpory je ale důležitá,“ poznamenal režisér Němec s tím, že i řada tvůrců přislíbila práci na filmu bez nároku na honorář.