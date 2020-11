Také Kadaň se nejspíš zařadí mezi města s rozšířenou sestavou v čele města. Radní předkládají zastupitelům návrh na ustanovení druhého místostarosty. Funkci má zastávat jako neuvolněný, tedy na částečný úvazek. Zastupitelé o tom budou jednat na prosincovém zasedání.

„Je to na mou žádost. Druhý neuvolněný místostarosta bude určen k tomu, aby převzal část mých kompetencí a pomohl mi s prací, kterou tu celé roky dělám,“ uvedl starosta Kadaně Jiří Kulhánek (ODS). Po úspěchu ve volbách do zastupitelstva kraje byl totiž ustanovený jako neuvolněný náměstek hejtmana. Starostou zůstává i nadále. „Na kraji má na starosti resort sociálních věcí, což je resort ohromný, náročný na čas a není to úplně jednoduché, zvláště teď ze začátku. Vypadá to většinou tak, že přijedu večer z Ústí nad Labem, v práci nafasuji papíry, jdu domů a tam pokračuji. Takto je to každý den. Za chvíli by mě to ale oddělalo, proto jsme se s kolegy v radě domluvili na řešení,“ doplnil.

Radní navrhují jako kandidáta na druhého místostarostu radního Jana Vaice (ODS). Funkci by vykonával jako neuvolněný vedle své práce učitele na stavební průmyslovce. Podle návrhu by převzal oblast regionálního rozvoje, územního plánování, památkové péče, dopravy, příspěvkové organizace a živnostenský úřad.

Starostovi má nadále zůstat veškerá výstavba a ekonomika města, útvar interního auditu, městská policie, hasiči a samozřejmě krizové řízení města.

V gesci místostarosty Jana Losenického stejně jako dosud zůstává odbor sociálních věcí, životní prostředí, stavební úřad, majetkoprávní úsek a bytová správa.

Starosta: Lidé mě prosili, abych neutíkal

Kvůli vytížení Jiří Kulhánek odchází z Destinační agentury Dolní Poohří a nadále nebude ani předsedou Dobrovolného svazku obcí Cyklostezka Prunéřov – Černovice. „Funkce starosty jsem se nevzdal, protože jsem to lidem slíbil, zapřísahali mě, abych neutíkal. Do voleb jsem šel s tím, že si to nějak musím zařídit, i když přiznávám, netušil jsem, že budeme mít tak dobrý výsledek,“ objasnil Kulhánek.

Opozici zřizování pozice druhého místostarosty vadí a stejně tak i kloubení více úloh. „Dosud jsme nepotřebovali více než starostu a jednoho místostarostu a fungovalo to. Došlo jen k tomu, že má pan starosta funkci navíc a nestíhá práci ve městě. Tomu rozumím,“ podotkla předsedkyně kadaňské organizace ANO Jindra Zalabáková. „Mám ale problém s kumulací funkcí. Každý bychom měli dělat to, co máme, na sto procent a na co stačíme,“ doplnila.

Obává se také částečné nedostupnosti starosty i druhého místostarosty, kteří se budou z podstatné části angažovat na jiném pracovišti. „Budeme chtít něco důležitého projednat a oni zrovna budou ve svém druhém zaměstnání,“ namítá.

Zvýšené náklady na novou funkci jsou podle Zalabákové vedle těchto argumentů druhotné. Kulhánek je navíc přesvědčen, že je vyváží jeho práce na kraji.

V rámci Chomutovska mají dva místostarosty v Klášterci nad Ohří, Chomutov má coby statutární město primátora a prvního a druhého náměstka. O funkci druhého místostarosty v Kadani bude rozhodovat zastupitelstvo na zasedání 10. prosince.