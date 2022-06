„Protože je to dnes s byty skutečně složité a těžkou situaci mají především samoživitelky, v některých případech i samoživitelé, doplnili jsme naše pravidla pro přidělování městských bytů o jisté zvýhodnění pro ně,“ nastínil starosta Kadaně Jiří Kulhánek (ODS). „Podmínkou bude, aby byli výdělečně činní a byli schopní platit nájem,“ doplnil. Úřad také bude posuzovat, jestli sólo rodič nemohl řešit svou situaci jinak. Každou žádost projde bytová komise a odbor sociálních věcí, aby pomoc nebyla zneužitá.

Dosud město samoživitelům nedokázalo nabídnout přiměřené náhradní bydlení. „Když se dostala do nouze nějaká maminka s dětmi, typicky po rozvodu, nemohli jsme otázku jejich bydlení vyřešit jednoduše, protože to pravidla schválená zastupitelstvem neumožňovala,“ vysvětlil místostarosta Jan Losenický (ODS). „Měli jsme jen oprávnění nabídnout jim jako sociálnímu případu holobyt v Prunéřově, což ale nebylo řešením jejich situace,“ poznamenal.

Město má stále ve svém majetku téměř tisíc bytů, které jsou takřka stoprocentně obsazené. Měsíčně jsou uvolňovány v průměru tři, vzápětí je ale dostávají do užívání další žadatelé. Pořadník neexistuje, jen míra potřebnosti.

Studuj a pobírej

Další formy pomoci město adresuje studentům. Čerství absolventi, kteří chtějí rozjet živnost, by mohli do začátku dostat jednorázovou dotaci až dvě stě tisíc korun. Příjemcem může být vysokoškolák, středoškolák i učeň do jednoho roku od ukončení studia. Podmínkou je udržitelnost tři roky. V návrhu je rovněž zahrnuta podpora podnikatelům, kteří stojí na vlastních nohách delší dobu, a byli by za určitých podmínek ochotní přijmout absolventa. Těm je město ochotné vyplatit 40 tisíc korun.

Druhý program je stipendijní a platit má pro vysokoškoláky. Každý rok studia mohou získat 40 tisíc korun, za pět let tedy až dvě stě tisíc. Podmínkou ale je, aby v Kadani zůstali a pracovali nejméně tři roky. Kdo nezvládne studium dokončit nebo by porušil další z pravidel, musí peníze vrátit.

Ochotu města podpořit podnikání hned po škole kvituje například Matyáš Tongel, který začal podnikat už jako středoškolák a po maturitě mu s dalším našlápnutím živnosti pomohla dotace pro živnostníky. „Jsem zastáncem myšlenky, že nikdy není brzy začít podnikat, když je dobrý nápad. Jsme spokojení, že nás město podporuje,“ doplnil mladý podnikatel specializovaný na obchodní zastoupení firem.

Podpora platí výhradně pro obyvatele Kadaně. Pokud ji zastupitelé schválí, přednostní bydlení pro sólo rodiče i dotační programy pro studenty by se mohly začít čerpat v září. Jednalo by se o naplňování nově přijaté rodinné politiky města, která sleduje jasný cíl.

„Snažíme se nějakým způsobem držet potenciál, aby se nám město nevylidňovalo a aby v něm zůstávali mladí tvořiví lidé,“ okomentoval starosta. „Je dobře, že podporujeme sociálně slabé, občas ale musíme podpořit také ostatní, aby mohli nastartovat své životní kariéry. Tomu jdeme naproti,“ uzavřel.