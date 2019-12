Profesionálové, kteří vytvořili ledové sochy pro britskou ambasádu k narozeninám královny Alžběty i na svatbu slavného automobilového závodníka Mika Häkkinena, budou pracovat pro Kadaň. V sobotu je lidé uvidí při práci na Mírovém náměstí, kde budou vyřezávat betlém. Křehká ledová krása navíc za tmy zazáří světly.

Kadaňský betlém bude tvořit Svatá rodina s Marií, Josefem a Ježíškem, třemi zvířaty a kometou na ledovém podstavci. Ten zaručí, aby dílo vydrželo co nejdéle. Aby bylo výtvarně zdařilé a příchozí viděli co nejdříve výsledek, pracovali umělci na sochách s předstihem. Na místě je budou dokončovat s pomocí speciálně upravených pil. „Příprava je nutná, protože opracovat jeden blok o váze 125 kilogramů trvá až čtyři dny, když má být na co se dívat,“ nastínil jednatel společnosti Ice Factory Lukáš Toušek. „Spolupracujeme s akademickými sochaři, protože chceme, aby to byla co nejlepší díla se všemi detaily,“ dodal.

Bloky si vytváří společnost sama a už to je svým způsobem věda. „Tvoříme čirý a několikanásobně tvrdší led, než je obvyklé. Běžně led obsahuje vzduch a minerální soli, které musíme vyloučit, abychom docílili správné kvality,“ vysvětlil. Na jeden blok padne až 1000 litrů vody a mrazí ho až čtyři dny při mínus 40 stupních Celsia. Náročná je i přeprava. O to cennější je, když ledové sousoší v celé kráse ozdobí náměstí.

Práci na průzračném betlému mohou lidé sledovat v sobotu 14. prosince od 10 do 14 hodin. Poté se u něj budou moci zájemci fotit a po 17. hodině sledovat jeho další proměnu. Bude totiž nasvícený.

Ledová zoo Zdroj: YouTube.com/Ice Factory

Rovnocennou součástí akce bude vystoupení živého betlému, a to v čase od 14 do 17 hodin. Jednotlivá představení mají začínat zhruba po 45 minutách. „Betlém bude před kostelem a přes náměstí k němu půjde průvod se třemi králi na koních,“ řekla Věra Stejná. „I letos budeme mít živého Ježíška, v jesličkách se prostřídají miminka našich přátel Václav a Karel,“ dodala. Živý betlém pořádají manželé Stejní v Kadani druhým rokem, zkušenost mají ale více než dvacetiletou, začínali s ním na zámku Červený Hrádek, pořádají ho i v Chomutově.

Představení doplní zpěvem koled Zámecký sextet a v 17.30 hodin předvede ohnivou show Filip Stejný.

Akce vyrostla díky spolupráci Agentury Stejný a Olive Art Romany Parmové, která zajistila ledosochání. „Viděla jsem podobnou akci v Mariánských Lázních a říkala si, že by něco takového mohlo být i na krásném kadaňském náměstí,“ přiblížila zkušená pořadatelka kulturních akcí. „Důležitou částí byly finance, město nás ale podpořilo,“ doplnila.

Magické kadaňské Vánoce nabídnou také kluziště s plastovým povrchem, kde si děti mohou zabruslit, zajištěné budou stánky, občerstvení s kávou a otevřeno budou mít i provozovatelé restaurací a cukráren, aby se lidé měli kde zahřát.

Jak se tvoří sochy z ledu, uvidí i Chomutované, a to v sobotu 21. prosince od 14 do 17 hodin v parku za radnicí. Dva sochaři dají blokům podobu dvou ryb.